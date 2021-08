L’ancien champion de la WWE Bray Wyatt se dirigerait vers AEW

Bray Wyatt n’a quitté la WWE que le 31 juillet, mais il semble que son prochain coup soit déjà réglé.

Selon Dave Meltzer, Wyatt, désormais connu sur Twitter comme son vrai prénom, Windham, devrait atterrir avec AEW.

WWE

Bray Wyatt pendant son mandat de champion universel

“Ce n’est pas à 100%”, a commencé Meltzer sur Wrestling Observer Radio. « Sa non-concurrence n’est pas terminée, mais c’est très probablement en train de se produire. C’est au même stade que j’ai dit Aleister Black bien avant que cela ne se produise. C’est au même stade. C’est une attente assez forte. Mettez-le de cette façon.

La non-concurrence standard pour une star publiée par la WWE est de 90 jours, donc le vendredi 29 octobre serait la date la plus proche pour laquelle il pourrait faire ses débuts avec la société, qui serait AEW Rampage.

Wyatt était un ancien triple champion du monde de la WWE, mais la société s’est séparée de lui en juillet en invoquant des coupes budgétaires. Il est l’un des 110 noms à avoir quitté l’entreprise depuis avril 2020.

Bray Wyatt a participé à l’un de ses derniers matchs à la WWE

AEW a été très actif dans son recrutement et est certainement une marque en plein essor. CM Punk a fait ses débuts pour eux vendredi dernier dans un mouvement qui a fait parler tout le monde de la lutte.

Dynamite a constamment attiré plus d’un million de téléspectateurs chaque semaine au cours des six dernières semaines et un grand nombre est attendu pour les débuts de Punk et en effet, sa première apparition sur Dynamite.

On rapporte également qu’AEW est en train de signer Daniel Byran. La légende de la WWE est un agent libre après avoir laissé son contrat expirer après WrestleMania 37 – qu’il a titré – et on pense qu’il fera ses débuts au spectacle Arthur Ashe d’AEW fin septembre.

Il a été suggéré qu’AEW avait trois signatures majeures dans sa manche, Punk étant le premier. Adam Cole était considéré comme le troisième possible avec son contrat avec la WWE qui s’écoulait après NXT TakeOver 36 dimanche soir.

./parlerSPORT

Tony Khan a redynamisé le business de la lutte avec AEW

Cependant, pourrait-il maintenant être Wyatt ? Si Meltzer a raison, c’est qu’une autre star majeure AEW sera ajoutée à leur liste déjà étoilée, mais il n’y a pour l’instant aucun signe qu’ils ne savent pas comment les utiliser tous.

Wyatt était incroyablement populaire lors de sa course à la WWE qui a duré de 2012 à 2021 sur la liste principale, mais il a en fait rejoint l’entreprise en 2009.

En tant que The Fiend, Wyatt était l’un des meilleurs vendeurs de produits dérivés de l’entreprise et beaucoup pensent que son écurie Wyatt Family aurait dû jouer un rôle plus important dans l’entreprise.