L’ancien champion de la WWE ne devrait pas signer de nouveau contrat bientôt

Daniel Bryan reste l’un des agents libres les plus en vue de la lutte professionnelle aujourd’hui.

Le joueur de 40 ans a quitté la WWE après l’expiration de son contrat après WrestleMania 37 en avril.

WWE

Bryan pourrait aller où il veut

Il a disputé un match de championnat contre carrière contre Roman Reigns le 30 avril et n’a plus été vu dans un ring de catch depuis.

Selon le Wrestling Observer Newsletter, il est plus que probable qu’il ne changera pas cela dans un proche avenir.

L’Observer Newsletter de la semaine dernière a rapporté que les récentes mentions du nom de Bryan sur SmackDown n’indiquent pas que son retour est en attente.

Sur Observer Live, Bryan Alvarez a mentionné que les personnes travaillant sur des projets de la WWE comme les jeux vidéo ont reçu l’ordre de ne pas inclure Bryan “parce qu’il ne fait pas partie de cette société”.

Daniel Bryan a eu l’un des plus grands moments de WrestleMania de tous les temps

Bien sûr, si Bryan devait revenir, ce serait sur la base d’un strict besoin de savoir, on pourrait l’imaginer, donc ce n’est pas complètement représentatif.

Meltzer et Alvarez ont tous deux averti que cela pourrait ne rien signifier, car quels que soient les plans de Bryan à la WWE ou ailleurs, “Personne ne sait vraiment ce qu’il fait”.

« Je ne dis pas qu’il revient. Je ne sais pas s’il revient ici », a poursuivi Alvarez. “Je ne sais pas s’il va à AEW, je ne sais pas s’il va au Nouveau Japon, je ne sais pas s’il ne fait rien et presque tout le monde ne le sait pas non plus.”

Bryan avait déclaré à talkSPORT dans une interview exclusive plus tôt cette année qu’il voulait être un père présent pour ses enfants. Il allait prendre un peu de temps pour être avec ses enfants à temps plein parce qu’ils ont un âge « qu’on ne reviendra jamais ».

Le leader du mouvement Yes a exprimé à plusieurs reprises le désir de travailler des matchs de rêve dans des promotions en dehors de la WWE, y compris des talents d’AEW et du Nouveau Japon.

WWE

Reigns était le dernier adversaire de Bryan

Idéalement, il aimerait le faire sous la bannière de la WWE et il est bien connu que la WWE a tenté d’ouvrir des pourparlers avec New Japan plus tôt cette année.

Bien qu’il soit peu probable que Vince McMahon renverse les conventions séculaires et permette à son talent d’aller travailler sur d’autres spectacles alors qu’il est sous contrat avec la WWE – certainement les meilleurs talents du royaume de Bryan – la WWE voudra faire ce qu’elle peut pour apaiser Bryan.

Il serait une injection majeure et potentiellement déterminante s’il signait à temps plein avec AEW. Ayant tout juste 40 ans, Bryan a encore quelques années de choix dans un ring de lutte, surtout si l’on considère qu’il a pris sa retraite pendant quelques années et a travaillé à un horaire réduit pendant plus d’un an pendant la pandémie.

En ce moment, il aime être père à la maison et rien n’indique que cela ait changé. Le seul vrai point à retenir, il semble que la WWE accepte maintenant le fait qu’il ne revient pas pour signer à nouveau.

Il est difficile d’imaginer Daniel Bryan ailleurs maintenant