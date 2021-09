L’ancien champion de l’UFC Jon Jones arrêté pour délit de violence domestique quelques heures seulement après avoir été intronisé au Temple de la renommée

in

Jon Jones a été arrêté vendredi matin après avoir été inculpé de violence conjugale avec batterie et d’avoir blessé et falsifié un véhicule.

L’ancien champion des poids mi-lourds a été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC jeudi soir, le département de police du métro de Las Vegas appréhendant le joueur de 34 ans moins de 12 heures plus tard.

Le joueur de 34 ans a été intronisé au Temple de la renommée jeudi soir

“Bones” a été honoré par l’UFC pour son combat passionnant avec Alexander Gustafsson en 2013, un combat que beaucoup considèrent comme le plus grand combat pour le titre de l’histoire de l’entreprise.

S’adressant à des membres des médias avant la cérémonie, Jones a affirmé qu’il était mentalement bien placé avant ses débuts imminents chez les poids lourds en 2022.

“En ce moment, pour la première fois de toute ma carrière, je m’entraîne régulièrement”, a déclaré Jones.

« Je me sens en meilleure forme que jamais auparavant. Je dors mieux, je mange mieux, je bois moins – de l’alcool – et je me sens vraiment bien.

L’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC pose avec sa femme et ses enfants à Las Vegas

Jones (26-1-0) est invaincu à l’intérieur de l’Octogone, mais a des antécédents de problèmes. Il a été déchu de la ceinture de 205 livres en 2015 après avoir été arrêté pour délit de fuite.

Il a été testé positif aux substances interdites clomifène et létrozole lors de sa victoire de retour contre Ovince St-Preux et a été dûment retiré de son combat UFC 200 contre Daniel Cormier.

Lorsqu’ils se sont finalement battus en 2017 à l’UFC 217, Jones a de nouveau été testé positif pour la substance interdite Turinabol et il a ensuite été arrêté en mars 2020 pour conduite avec facultés affaiblies, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et aucune preuve d’assurance.

