L’ancien champion de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, décrit ses compétences en tant qu’entraîneur en aidant son cousin Abubakar à remporter la victoire dominante de l’UFC

Abubakar Nurmagomedov a remporté une victoire dominante sur Jared Gooden à l’UFC 260 alors que son cousin Khabib regardait avec fierté dans le coin.

L’ancien champion des poids légers de l’UFC a assumé le rôle d’entraîneur depuis qu’il a raccroché ses gants après sa victoire sur l’UFC 254 contre Justin Gaethje.

Aux côtés de l’entraîneur-chef de l’American Kickboxing Academy, Javier Mendez, Khabib a regardé son cousin livrer une clinique absolue pour marquer son retour dans l’Octogone.

Après avoir été soumis à ses débuts à l’UFC en 2019, Nurmagomedov est revenu avec style avec une victoire dominante qui a mis en valeur sa frappe améliorée.

En plus d’être un merveilleux grappler, le Daguestan de 31 ans possède clairement un jab fantastique et un méchant coup de pied gauche.

S’il y avait peut-être une critique de la carrière de Khabib, c’était peut-être sa frappe quelque peu impolie – un problème qu’il a réussi à surmonter avec sa lutte acharnée et ses capacités de soumission améliorées.

Le joueur de 31 ans a remporté une victoire par décision unanime dominante

Pourtant, le prochain groupe de superstars russes à émerger semble être encore plus complet et dangereux, grâce à l’aide de Khabib et aux enseignements de son père.

Abdulmanap Nurmagomedov est décédé en juillet de l’année dernière et l’impact que cela a eu sur tous ses élèves était évident, Abubakar dédiant sa performance à son ancien entraîneur cette semaine.

«Il adorait jouer aux échecs», a déclaré Nurmagomedov à RT Sport, partageant une photo sur Instagram d’Abdulmanap.

« Il pourrait jouer aux échecs toute la nuit s’il avait quelqu’un avec qui jouer », a-t-il ajouté avec émotion. «Nous sommes tous de lui et nous reviendrons vers lui.»