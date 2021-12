L’ancien champion de l’UFC, Luke Rockhold, a donné un « coup de pied avant vicieux » à une femme « sans-abri » essayant de cracher sur lui en promenant son chien

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Luke Rockhold, a affirmé un jour qu’il avait envoyé une femme voler avec «un coup de pied avant vicieux» tout en promenant son chien.

Le joueur de 37 ans n’a pas combattu depuis juillet 2019, lorsqu’il a été éliminé à froid lors de ses débuts en mi-lourds contre Jan Blachowicz.

L’ancien champion des poids moyens de Strikeforce et de l’UFC s’est défendu contre l’attaquant

Cependant, les anciens de l’American Kickboxing Academy sont clairement encore capables de se défendre.

Rockhold, qui a travaillé comme mannequin lorsqu’il n’était pas en compétition, observe actuellement une interruption de sa carrière de MMA et a expliqué ce qui l’a forcé à se mettre en mode autodéfense.

« Elle était sur le banc de l’arrêt de bus et elle avait l’air mal », a-t-il déclaré à Submission Radio en 2020. « Comme, sans-abri, quelque chose du genre.

« Et elle ressemblait probablement à de la méthamphétamine ou quelque chose comme ça et juste un regard méchant, méchant, beaucoup de merde partout sur elle [face], peut-être du sang ou quelque chose que j’ai vu.

«Elle était super hors de lui. [She] m’a jeté un coup d’œil très rapide, baissé les yeux.

«Je n’y ai rien pensé, et je suis juste resté sur mon chemin sur le bord du trottoir et j’ai commencé à marcher.

Rockhold a été assommé à froid lors de sa dernière apparition dans l’octogone

« Alors que je me rapprochais, elle est sortie de nulle part et a couru vers moi comme un zombie ou quelque chose du genre.

« C’était sauvage. C’était comme la dernière chose à laquelle je m’attendais. Je marchais et m’occupais de mes propres affaires avec mon chien, et cette nana court vers moi à moins de 15 pieds ou quelque chose du genre.

«Elle a juste sauté et a commencé à me courir dessus comme » arghhh « et elle a commencé à me lancer un loogie comme si elle allait cracher sur moi. Comme, c’était comme un plein comme essayer de me faire peur ou de m’infecter ce genre de chose.

«Je ne sais pas sur quoi elle faisait, mais ça ne ressemblait à rien de ce que je voulais être autour.

L’Américain a remporté le titre des poids moyens en 2015 contre Chris Weidman

« C’est arrivé si vite, si instinctivement », a expliqué Rockhold. « La chose m’a juste couru dessus et a accroché ce loogie, et je me suis dit ‘qu’est-ce que c’est que ce bordel ?’ Et je ne savais pas quoi faire.

« Et alors qu’il se rapprochait de moi, je me suis juste redressé avec un simple coup de pied avant vicieux et j’ai juste lancé cette chose en l’air et comme instinctivement. Et la chose est juste montée, a atterri sur le sol et a littéralement commencé à trembler comme un vampire qui frit au soleil ou quelque chose comme ça.

« Honnêtement, c’est arrivé si vite que je n’ai même pas pensé à quoi que ce soit », a ajouté Rockhold. «Je pensais qu’elle ne faisait même pas attention, je pensais qu’elle était assez à court de drogue ou quelque chose.

«Elle a juste levé les yeux pendant une seconde, peut-être à 25 pieds de distance. Mais quand je me suis approché d’elle, peut-être à environ 15 pieds, elle s’est juste levée et a couru vers moi. C’était drôle parce qu’on pouvait la voir préparer la broche.

Rockhold était un botteur notoirement bon à son apogée