Luke Rockhold a qualifié le président de l’UFC Dana White de « tyran » et de « gars égoïste » dans une diatribe explosive.

Le joueur de 51 ans a fait l’objet d’un examen minutieux après que l’ancien poids lourd léger Jon Jones a exprimé son indignation de ne pas être payé ce qu’il estimait être une bonne quantité pour faire face à Francis Ngannou.

Luke Rockhold a qualifié Dana White de « tyran » et de « gars égoïste » qui « pense qu’il est un combattant »

« Bones » a quitté son titre à 205 livres et a pris la décision consciente de monter en poids en toute sécurité afin de s’attaquer à des géants comme Ngannou, qui a éliminé Stipe Miocic pour devenir le nouveau champion du monde des poids lourds.

Pourtant, White a suggéré que le joueur de 33 ans avait peur de franchir le pas, ce qui a provoqué une réaction furieuse de Jones sur les réseaux sociaux.

Rockhold a reconnu cette tactique du patron et a déclaré au podcast Rippin ‘It que son employeur avait tenté la même chose lorsqu’il avait perdu sa ceinture au profit de Michael Bisping à l’UFC 199 en 2016.

«Le combat est comme une mafia», a-t-il dit. «Ils ont ces tactiques de type très mafioso dans les négociations; ils essaient de baiser avec toi. Je n’en ai rien.

Zuffa LLC

Le président de l’UFC a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses commentaires visant Jon Jones

«Si vous ne connaissez pas votre valeur, quelqu’un vous dira votre valeur et ce sera moins que votre valeur, alors connaissez votre valeur.

«Une fois que j’ai perdu le titre mondial, Dana White est venu vers moi et a essayé de me battre mentalement et j’étais comme ‘f *** you’ tout droit.

«J’étais comme si j’allais faire mon propre truc, si vous essayez de m’offrir ceci et ce taureau, vous savez qui je suis et ce que j’ai fait. C’est la seule raison pour laquelle je suis sorti et j’ai obtenu un contrat de mannequin pour pouvoir tirer parti de moi-même.

«Nous n’avons pas d’instance dirigeante», a-t-il poursuivi. «Nous avons un gars égoïste qui est un peu un tyran.

Instagram @jonnybones

Jones est passé des poids légers aux poids lourds pour défier les grands de la division des poids lourds

«Personne n’essaiera de te battre, tu dois mettre ton cul en jeu, tenir bon, prendre des risques, sinon tu es traité comme un putain.

«C’est dommage, un gars comme ça, il pense qu’il peut se battre, il pense qu’il est un combattant. Je ne comprends pas pourquoi il essaie de rabaisser tous les combattants alors que vous ne vous êtes jamais battu un seul jour de votre vie.

«Vous êtes un promoteur. Nous avons besoin d’un organe directeur pour donner aux gens ce qu’ils méritent, il ne joue pas correctement le jeu. »