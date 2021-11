L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Junior Dos Santos, déclare que la légende de la boxe Mike Tyson lui doit 50 000 $ après avoir influencé Dana White

Junior Dos Santos est l’un des artistes à élimination directe les plus puissants que la division des poids lourds de l’UFC ait jamais vu.

Le Brésilien a terminé TKO / KO sur d’anciens champions comme Gabriel Gonzaga, Frank Mir et Cain Velasquez, ainsi que d’autres noms respectés comme Mirko Cro Cop et l’homme qui a le plus de KO dans l’histoire des poids lourds de l’UFC, Derrick Lewis.

GETTY

Junior Dos Santos pendant son mandat de champion des poids lourds de l’UFC

Cependant, Dos Santos, qui est récemment apparu dans All Elite Wrestling contre Chris Jericho, affirme que la légende de la boxe Mike Tyson l’a vidé de 50 000 $ en 2013.

« Quand j’ai combattu Mark Hunt (en 2013), j’ai eu deux bonus de la nuit – Meilleur combat de la nuit et Meilleur KO de la nuit », a rappelé Dos Santos dans une interview exclusive avec SunSport.

« Et Mike Tyson était là pour regarder le combat et lors de la conférence de presse après les combats, Dana White a déclaré: » Junior Dos Santos a remporté deux bonus de la nuit. Meilleur combat de la nuit et meilleur KO de la nuit.’

« Mais je demandais à Mike Tyson et il m’a dit de donner le Knockout of the Night à quelqu’un d’autre! »

GETTY

Junior Dos Santos a terminé Mark Hunt de manière époustouflante

« Il a dit : ‘Pourquoi donner deux bonus à un seul gars ?’ Alors il m’a pris 50 000 $. Alors il me doit 50 000 $ ! Il m’en a privé.

« Mais c’était normal à l’époque d’avoir deux bonus dans la nuit et parfois certains gars en ont trois ! »

À juste titre, Dos Santos n’était pas content que l’UFC – plus précisément Dana White – laisse Tyson influencer son salaire.

« Le combat était vraiment bon, j’ai fait trois rounds avec Mark Hunt et à la fin je l’ai assommé avec un coup de pied en rotation », a-t-il déclaré.

Junior Dos Santos a été plus impliqué dans la lutte professionnelle ces derniers temps

« Ils auraient dû me donner les deux bonus. Pour moi, c’était beaucoup, mais peut-être pas pour l’UFC.

« Cela a beaucoup montré la personnalité de Dana White parce que l’UFC est si grand et si Mike Tyson dit que quelqu’un d’autre devrait obtenir le Knock Out of the Night, alors l’UFC aurait dû donner un bonus supplémentaire à quelqu’un d’autre mais aurait quand même dû me donner Mien. Ils me l’ont juste pris.

Tyson a eu une influence sur White à plusieurs reprises, y compris un tristement célèbre vol en avion où Iron Mike a fait craindre Dieu au président de l’UFC.