L’ancien champion des poids lourds du Bellator, Vitaly Minakov, sera de retour après deux ans sans combat

Vitaly Minakov est de retour en action et à domicile. Les responsables ont annoncé lundi que l’ancien champion des poids lourds allait affronter Tyrell Fortune (11-1, 1 NC) lors du prochain événement Bellator à Moscou le 23 octobre.

Ce sera le premier combat de Minakov depuis août 2019. Le combat a été signalé pour la première fois par TASS. Ce ne sera également que le troisième combat pour Minakov (22-1) depuis son retour au Bellator il y a deux ans. Minakov est allé 5-0 lors de sa première carrière avec Bellator avant de se séparer de la promotion à la suite d’un différend contractuel. Il est ensuite passé à 7-0 pour Fight Nights Global de Russie avant de signer à nouveau avec Bellator en 2019. et perd une décision unanime contre Cheick Kongo au Bellator 216.

Plus récemment, Minakov a rebondi après cette défaite du Bellator 225, battant Timothy Johnson par KO au premier tour. Pour sa part, Fortune en a remporté trois d’affilée (à l’exclusion d’un sans-concours) depuis qu’il a perdu son premier combat en carrière contre Johnson au Bellator 239 en février 2020.. Depuis lors, il a remporté des victoires contre Matt Mitrione, Jack May et Said Sowma, y ​​compris des victoires consécutives au premier tour de Mitrione et May.

Le Bellator Moscou est titré par la légende des poids lourds Fedor Emelianenko, qui affrontera un adversaire qui sera annoncé.

