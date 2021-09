L’ancien champion d’Europe Manolo Calvo est décédé

in

L’ancien champion d’Europe Manolo calvo Il est décédé cet après-midi à Madrid à l’âge de 79 ans. Son cœur meurtri n’a pas pu endurer après sa vie longue, dure et réussie au cours de laquelle il a régné sur les anneaux espagnols et européens. Le 22 septembre, il aurait eu 80 ans.

Calvo est décédé à l’hôpital après avoir été admis pour des problèmes cardiaques. Il a été l’un des grands de la boxe espagnole, avec cinq titres espagnols poids plume et un titre européen dans la catégorie. Il a affronté les plus grands combattants du moment, tant nationaux qu’européens.

Il a fait ses débuts en 1963 et a pris sa retraite onze ans plus tard en 1974 avec un record de 54-18-6, 29 KO.

Son moment le plus important fut le 17 décembre 1968 lorsqu’il remporta le titre européen au Gran Price de Barcelone contre l’Italien Nevio Carbi qu’il a battu aux points en quinze rounds pour le titre vacant des poids plume. Il le perdrait en Italie lors de la première défense contre le local Tomasso Galli, pour une blessure à l’œil au dernier tour.

Ici, nous avons une biographie de Manolo Calvo, que nous avons publiée dans ESPABOX l’année dernière, écrite par Julio González.

En 2001, son fils Manolo Calvo Jr. serait également proclamé champion d’Europe poids plume, chose unique dans la boxe espagnole, qu’un père et son fils ont été champions continentaux.

Ici, nous vous informerons dès que nous connaîtrons la date et le lieu de l’inhumation et des funérailles. Repose en paix. Dix coups de gong en son honneur.