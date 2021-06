L’ancien champion du monde Abdoul Abdouraguimov mène les premiers noms confirmés du BRAVE CF 52, en Italie

in

Milan, Italie._ BRAVE Combat Federation, la principale promotion d’arts martiaux mixtes basée au Royaume de Bahreïn et la première force de MMA en Europe en 2021, a confirmé son premier voyage en Italie avec le BRAVE CF 52 qui aura lieu le 1er août à Milan.

Peu de temps après l’annonce, les premiers noms présents dans le combat ont également été dévoilés, dont un ancien champion du monde.

Avec un record professionnel de douze victoires et une seule défaite, le ‘Le roi paresseux ‘Abdoul Abdouraguimov, Un ancien champion du monde des super-welters, BRAVE CF, fera son retour tant attendu à la recherche d’une troisième victoire consécutive avec un adversaire nommé.

La jeune star autrichienne invaincue est également confirmée pour l’action le 1er août. Mochamed Machaev, qui a un record professionnel parfait de 9 victoires et aucune défaite.

“The Beast”, qui a été élu meilleur combattant de l’année 2020 par BRAVE CF, est l’un des noms émergents de la division poids plume, mais a exprimé son intention de passer à la division poids coq le plus tôt possible.

Enfin, le troisième nom confirmé dans le premier lot de publicités du BRAVE CF 52 était de ceux qui plaisaient aux fans locaux : l’Italien. Enrico Cortèse.

“La machine à tuer” est 7-2 en MMA et 2-0 en BRAVE CF, après un KO brutal au premier tour de Claudiu Alexe, et reconnu comme la prochaine grande chose dans les poids moyens.

BRAVE CF 52 sera promu en association avec La cage dorée et marque les huit pays européens différents visités par Fédération de combat BRAVE, avec Italie joindre Irlande du Nord, Angleterre, Roumanie, Slovénie, Suède, Russie et Biélorussie, solidifier la position de l’organisation pour devenir la promotion MMA la plus active en Europe.