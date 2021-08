L’ancien champion du monde Austin Trout en tête d’affiche de la Dubai International Boxing Fight Night

L’ancien triple champion des poids moyens légers Austin ‘No Doubt’ Trout (33-5-1, 18 KO) affronte le Mexicain Alejandro Davila (22-2-2, 9 KO) à l’Atlantis de Dubaï, The Palm ce vendredi.

Le Southpaw américain de 35 ans cherche à se remettre dans la course au titre avec une affiche dominante au Moyen-Orient.

Le titre vacant WBA Inter-Continental Cruiserweight est également en jeu lorsque le Cubain Mike Perez (24-3-1, 15 KO) affronte le Nigérian Tony Salam (14-2-0, 9 KO)

Le magicien Anthony Sims Jr (20-1, 18 KOs) sera également en action qui cherchera à retrouver le chemin de la victoire, l’Américain affrontera le champion d’Amérique du Sud, Hernan David Perez (8-3- 0, 3 KO) pour le titre WBA Inter-Continental Super-Middleweight.

Le 0 de quelqu’un devra disparaître lorsque le talentueux Kazak, Bekman Soylybayev (12-0, 4 KOs) mettra son record invaincu en jeu, prêt à en découdre avec l’artiste à élimination directe mexicain Ramiro Cesena (13-0-1, 11 KOs) .

L’espoir du titre mondial Fernando Daniel Martinez (12-0, 7 KOs) cherche à ajouter à son record sans tache, Gonzalo Garcia Duran (18-21-2, 9 KOs) sera l’homme qui vient bouleverser la fête et la sensation allemande Ramona Graeff fait ses débuts professionnels sur ce qui promet d’être une nuit explosive de boxe professionnelle.

Au cours de la dernière semaine de leur camp, les boxeurs se sont entraînés au gymnase Real Boxing Only à Alquoz et la pesée aura lieu le jeudi 12 août à 14h à Atlantis The Palm.

L’événement est promu par Legacy Sports Management et organise des combats de qualité tout au long de la nuit. « Dubaï est synonyme de qualité, et nous souhaitons apporter la meilleure carte de combat à Dubaï et mettre en lumière la ville comme le nouveau lieu de la boxe. » », déclare Karim Akkar, PDG de Legacy Sports Management. « Dubaï est l’endroit où nous voulons former des champions du monde l’année prochaine. Tout le monde aime la ville et les boxeurs du monde entier ont été submergés par l’opportunité de se battre ici – l’héritage continue…’

OBTENEZ VOS BILLETS POUR CET ÉVÉNEMENT ICI

En savoir plus sur l’application Sport360