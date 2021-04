L’ancien champion du monde Carl Froch parle d’une séance d’entraînement “ difficile ” avec Chris Eubank Jr, alors âgé de 24 ans, en 2014 alors qu’il se prépare pour la confrontation avec Marcus Morrison

L’ancien champion du monde des super-poids moyens Carl Froch a fait la lumière sur une séance de combat avec Chris Eubank Jr et a admis qu’il avait été surpris par sa ténacité tout en échangeant des “ coups à ras ” en 2014.

Eubank Jr fait son retour tant attendu à la boxe sur le projet de loi Chisora ​​vs Parker de samedi alors qu’il affronte Marcus Morrison à l’AO Arena de Manchester.

Carl Froch – Twitter

Eubank Jr s’est disputé avec Froch à l’âge de 24 ans et une étoile montante de la boxe

Et Froch a révélé qu’il était choqué de voir comment Eubank Jr n’a montré “ aucune peur ” quand ils sont passés entre les cordes alors qu’il n’avait que 24 ans.

“Eubank Jr n’était pas si engageant avec tout le monde, mais vous n’êtes pas là pour vous entraîner et faire des affaires”, a déclaré Froch à Sky Sports.

«Il n’était ni impoli, ni ignorant, ni arrogant. Il est tombé comme un enfant vraiment sympa, un jeune homme poli. C’est comme ça que je l’ai trouvé.

«C’est probablement la première fois que je le rencontre. Respectueux et poli.

«Vous mettez ensuite vos gants de boxe et vous montez sur le ring et vous vous élancez. C’était un gamin très dur, il croyait en lui-même, sans peur. Il est décent, un bon combattant.

«Je pouvais dire qu’il n’était pas un professionnel raffiné à ce stade, car il n’avait pas eu une grande carrière amateur.

«Certaines des choses qu’il faisait étaient assez grossières, mais sa ténacité, sa forme physique et son rythme de travail étaient vraiment bons.

«Il m’a donné un très bon combat. Il était plus petit que moi et plus léger, mais il l’a absorbé, il a riposté, il était confiant.

«Il a toujours essayé. Très impressionné par lui.

«Je faisais des tirs à ras, mais je recevais aussi des tirs à ras. Il est rapide et dur, et il continue d’avancer.

«J’ai été là-bas avec des combattants de haut niveau, alors quand vous entraînez quelqu’un, vous savez.

«J’ai pensé: ‘Il pourrait être bon Eubank Jr.’»

Eubank Jr a parlé de sa fierté de combattre le champion du monde et a admis qu’il pratiquerait ses tactiques agressives passives dans l’expérience.

«Il faut avoir du feu, du courage, de la détermination, même à un jeune âge, affronter un champion du monde», a déclaré Eubank Jr.

.

Eubank Jr a maintenant 31 ans et est à son apogée

«Je savoure les opportunités de combattre des gars qui sont de vrais combattants. Je veux me tester. Je veux être sur le ring avec les hommes les plus méchants.

«L’acier affûte l’acier. Dans le ring avec Froch à ce jeune âge? Si je réussis, ces gars-là ne pourront pas me toucher.

«Je n’aurais pas dû être capable de rivaliser avec un gars de son niveau à mon jeune âge, à l’époque. Alors pour faire ce que j’ai fait? Cela a été un énorme regain de confiance et a renforcé la conviction que j’avais en moi-même de pouvoir le faire.

«Ce fut une excellente expérience d’apprentissage.»