L’ancien champion du monde Lemieux triomphe au Mexique

Il a dit qu’il voulait affronter Canelo lvarez

L’ancien champion du monde canadien David Lemiux n’avait aucune compassion pour son rival péruvien David “Pantera” Zegarra, qu’il a éliminé en deux chapitres, dans la division des super-moyens, dans ce qui a été le combat stellaire qui a eu lieu vendredi soir à l’hôtel Holiday Inn , à Cuernavaca, Morelos.

La conclusion du combat s’est produite à 1’03” de l’épisode susmentionné, après que Lemieux ait envoyé deux fois son rival sur la toile avec le même coup, un crochet gauche au visage, aux tours un et deux, où il a finalement arrêté l’arbitre le combat.

« Je veux redevenir champion du monde. Je suis numéro deux de la WBC et je combats Canelo Álvarez… Vive le Mexique ! », a déclaré le Canadien à la fin de son combat.

Dans d’autres rencontres intéressantes présentées par Eye Of the Tiger et HC Producciones, Eric Bazinyan du Canada a remporté les ceintures vacantes NABA et NABF des super-moyens en battant l’Américain Scott Sigmon, par TKO en deux tours; chez les poids lourds, le Canadien Simón Kean était supérieur à Don Haynesworth, qui ne sortait plus combattre au début du cinquième round et ainsi remporté par TKO ; en super poids coq, la Canadienne Martine Vallieres a battu la Mexicaine Maricruz Gómez par TKO dans le premier chapitre.

Dans un bon affrontement de dames, à 115 livres, Carolina Contreras et Yeni Mercado, à égalité en six rounds; chez les poids lourds, Rafael Abdala de Morelos a battu Sergio Martínez par décision unanime en six rounds ; en super plume, José Walter a battu Maximino Toala en six épisodes ; Au même poids, Justin Gandoza a éliminé Arturo Herrera en deux rounds.

