L’ancien champion du monde pense que Bielsa peut obtenir plus du nouveau garçon de Leeds

L’ancien champion du monde des poids plumes de l’IBF, Josh Warrington, pense que Leeds United verra ce qu’est Daniel James sous Marcelo Bielsa.

James a effectué un transfert de 25 millions de livres sterling depuis Manchester United le jour de la date limite de transfert et est devenu la deuxième signature la plus chère de Leeds dans le processus.

C’était deux ans et demi après que l’offre de Leeds de le signer de son ancien club Swansea s’est effondrée à la 11e heure.

James a même été photographié dans une chemise de Leeds avant que l’accord ne tombe. Au lieu de cela, Man Utd s’est précipité à l’été 2019, en payant 15 millions de livres sterling, plus 3 millions de livres sterling de compléments à Swansea.

James a ensuite joué 74 fois pour le club d’Old Trafford, marquant neuf fois et obtenant neuf passes décisives. Cependant, il n’a pas pu s’imposer comme un habitué de l’équipe première et Ole Gunnar Solskjaer a permis à la star du Pays de Galles de passer à autre chose.

Mais le fan de Leeds Warrington, qui affronte Mauricio Lara dans leur match revanche poids plume à Headingley samedi soir, pense que Bielsa peut obtenir un autre niveau avec le joueur de 23 ans.

« Vous savez quoi, c’est excitant » Warrington a déclaré à talkSPORT. «Je pense que cela pourrait être un bon partenariat avec lui et Raphinha.

«Je pense qu’il a cette petite étincelle dans les yeux lorsqu’il fait des interviews et ainsi de suite.

« Il voulait signer pour Leeds il y a quelques années et cela ne s’est pas produit.

«Il a eu une saison ou deux à Man United et il aura grandi et appris un peu, mais je pense qu’il est ravi d’être ici et nous verrons un autre niveau de lui.

“Sous Marcelo Bielsa, nous verrons ce qu’il est vraiment capable de faire.”

Warrington salue Bamford

Warrington a également fait l’éloge de Patrick Bamford, qui fait désormais partie de l’équipe d’Angleterre.

“Avant mon combat pour le titre mondial en 2018, il était un peu perdu et ses jeux étaient incohérents”, a ajouté Warrington.

« Bielsa est entré et a semblé tirer le meilleur de lui. Depuis lors, eh bien, nous ne pouvons pas imaginer Leeds United sans lui là-dedans.

«Nous savions tous ce qu’il pouvait, mais il s’agissait d’apporter cela à la configuration de l’Angleterre. Et le garçon l’a-t-il apporté.

«Il l’a apporté, puis un peu plus et son jeu va monter en flèche comme sa confiance et sa mentalité. Il l’a fait au plus haut niveau maintenant.

