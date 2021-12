Il semble que l’une des nombreuses superstars de la WWE récemment publiées raccroche ses bottes. D’après un récent tweet de Nia Jax, il semble qu’elle ait fini de lutter après sa libération. Jax, de son vrai nom Savelina Fanene, a été lâché par la WWE le 4 novembre.

Nia Jax étant le nom de ring qui lui a été donné par la WWE, elle a changé son pseudo Twitter en Lina Fanene. Cela a conduit les fans à spéculer qu’elle lutterait sous ce nom, mais Jax l’a abattu très rapidement. Elle a dit qu’il était « très peu probable » qu’elle décide de se battre à nouveau.

MDR! 😂 Newflash..Lina est mon vrai nom. Ce n’est pas un autre nom de « anneau ». C’est juste MON NOM, le nom qui m’a été donné à la naissance. Calmez TF les trolls. En toute honnêteté, « Opponent Crippler » serait un leader SOLIDE si jamais je décidais de lutter à nouveau. mais c’est hautement improbable – Lina Fanene (@LinaFanene) 29 novembre 2021

Jax était l’un des 18 lutteurs libérés de la WWE en novembre. Selon le New York Post, l’une des raisons présumées de la libération de Jax était qu’il n’avait pas été vacciné. L’ancienne championne des femmes de Raw s’est rendue sur Instagram pour clarifier les rumeurs concernant sa sortie à la WWE et a révélé qu’elle avait pris un congé de l’entreprise pour une pause de santé mentale.

« Je garde généralement ma vie personnelle privée, mais les rapports d’hier ne me laissent d’autre choix que de clarifier les choses », a écrit Jax, selon Wrestling Observer. « J’ai récemment pris un court congé de la WWE pour une pause santé mentale. J’ai tellement travaillé – plus que je ne peux partager – et j’ai donc pris du temps, avec le soutien total de l’entreprise, pour prendre soin de moi. de moi-même.

« Plus tôt cette semaine, après que la WWE m’ait envoyé mon emploi du temps pour revenir sur le ring pour l’émission du 15 novembre, j’ai demandé une prolongation de ma pause pour la santé mentale, estimant que j’avais besoin de plus de temps et espérant avoir le soutien continu du entreprise à laquelle j’ai tout donné au cours des 7 dernières années. Je n’ai pas reçu de réponse. La prochaine fois que j’ai entendu, j’étais libéré. ​​Mon statut vaccinal n’a jamais été mentionné. Je n’ai eu aucun choix ni aucune option. «

Jax, 37 ans, est à la WWE depuis 2014, faisant ses débuts dans NXT. Elle a fait son entrée sur la liste principale en 2016 et a remporté le championnat féminin de Raw à WrestleMania 34 en 2018. Elle a commencé à faire équipe avec Shayna Baszler en 2020, et les deux sont devenues deux fois championnes par équipe féminine.