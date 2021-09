L’ancien champion NBA All-Star et Slam Dunk luttant contre COVID-19 en soins intensifs

Un ancien NBA All-Star a une demande pour ses fans. Cedric Ceballos s’est rendu sur les réseaux sociaux mardi pour révéler qu’il combattait le COVID-19 dans l’unité de soins intensifs (USI) d’un hôpital. Il a posté une photo qui le montre portant un masque à oxygène.

“Lors de mon 10e jour en soins intensifs, COVID-19 me donne officiellement un coup de pied, je demande à TOUTE la famille, les amis, les guérisseurs de guerriers de prière pour vos prières et je souhaite mon rétablissement. Si j’ai fait et quelque chose pour vous dans le passé, permettez-moi de m’excuser publiquement. Mon combat n’est pas terminé… Merci”, a posté Ceballos sur Twitter et Instagram.

Ceballos, 52 ans, a été repêché par les Phoenix Suns au deuxième tour de la NBA Draft 1990. Il a joué pour les Suns pendant quatre ans avant de rejoindre les Los Angeles Lakers en 1994. Ceballos est revenu aux Suns au cours de la saison 1996-97 avant de rejoindre les Dallas Mavericks en 1998. Il a ensuite joué pour les Detriot Pistons, puis pour le Miami Heat avant de jouer à l’étranger et de passer du temps avec d’autres ligues de basket-ball professionnelles. Il est apparu pour la dernière fois en 2011 en jouant pour le Maywood Buzz.

En 1995, Ceballos a été sélectionné pour participer à son premier et unique match des étoiles alors qu’il était membre des Lakers. Pour la saison 1994-95. Ceballos a récolté en moyenne 21,7 points et huit rebonds par match. En 1992, Ceballos a remporté le Slam Sunk Contest, battant Larry Johnson, Nick Anderson, Shawn Kemp et Stacey Augmon.

Ceballos est également un cousin germain de la légende des Lakers, Kobe Bryant. Dans une récente interview, Ceballos a parlé de la possibilité pour Bryant de signer plusieurs joueurs dans sa nouvelle entreprise de chaussures. « Beaucoup de gens auraient [gone] avec lui dans n’importe quelle entreprise à laquelle il est allé. Juste parce qu’ils ont grandi et qu’il était leur Michael Jordan. Vous voyez combien de joueurs portent ses chaussures maintenant dans le jeu. Ils sont un article de chute; ils ont une nouvelle chaussure Kobe qui sort tout comme celle de Jordan. Les gens vont se précipiter et essayer de l’attraper, et je ne sais pas s’il est deuxième au niveau des chaussures désirables, mais il doit être au moins dans le top cinq », a déclaré Ceballos. Dans sa carrière, Ceballos a joué en 609. matchs en carrière et a terminé 14,3 points, 5,3 rebonds et 1,2 passes décisives par match.