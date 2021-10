L’ancien champion Tony De Marco décède à 89 ans

Il est triste d’annoncer le décès de l’ancien champion du monde des poids welters Tony DeMarco à l’âge de 89 ans. DeMarco est né Leonardo Liotta et a grandi dans le nord de l’Italie à Boston, où il a étudié la boxe à l’âge de 12 ans.

Le Temple de la renommée DeMarco a été un énorme tirage en Nouvelle-Angleterre et a fait la une à plusieurs reprises au vieux Boston Garden, où en 1955 il a détrôné Johnny Saxton pour remporter le titre mondial.

Il perd la ceinture deux mois plus tard dans une guerre avec Carmen Basilio. DeMarco était une icône à Boston. Il y a une rue qui porte son nom et une statue située dans le quartier historique North End de Boston. Il a pris sa retraite en 1962 avec un record de 58-12-1, 33 KO et était une personnalité populaire sur la scène de la boxe locale pendant de nombreuses décennies.

DeMarco était l’un des anciens champions survivants les plus âgés à l’âge de 89 ans.