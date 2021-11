L’ancien chanteur d’Accept, David Reece, a déclaré qu’il envisageait de remplacer Rob Halford dans Judas Priest

Ancien J’ACCEPTE leader David Reece dit qu’il figurait en bonne place sur la liste des candidats lorsque JUDAS PRIEST était à la recherche d’un nouveau chanteur pour remplir les chaussures massives de Rob Halford au début des années 1990.

« J’étais dans le Tennessee et je n’avais pas encore complètement pris ma retraite, car j’avais des obligations avant de décider de prendre ma retraite », Reece rappelé dans une nouvelle interview avec « Waste Some Time With Jason Green » (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je suis au téléphone avec [PRIEST co-manager] Jayne Andrews tous les deux jours. je suis en conflit avec Ralf Scheeper et Tim Owens. Cela se résumait à trois ou quatre gars, et j’étais l’un de ces gars. Et à cette époque, j’avais fait SIRCLE DE SILENCE et certains vraiment lourds, intenses, SABBAT-y genre de trucs, et Glenn Tipton [PRIEST guitarist] est allé, ‘Ce gars l’a. Emmenons-le en Angleterre. Cela ne s’est jamais concrétisé, mais j’étais toujours le gars auquel les gens pensaient. »

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 après avoir été découvert lorsque le batteur du groupe, Scott Travis, a reçu une cassette vidéo de lui en train de jouer avec le PRÊTRE acte de couverture ACIER BRITANNIQUE. Il a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 « Jugulateur » et 2001 « Démolition » – avant PRÊTRE réuni avec Halford en 2003.

Il y a près d’une décennie, Scheepers confirmé à Métal Kaoz qu’il était également considéré comme un remplaçant possible Halford. « La vérité est que j’étais sur la liste des chanteurs pour JUDAS PRIEST, mais, comme vous le savez tous, Tim Owens [got the gig] et c’était une excellente décision pour le groupe car c’est un grand chanteur », Ralf mentionné. « En fin de compte, nous étions tous heureux car, après tout, PEUR PRIMAIRE commencé alors en 1997. Je n’ai jamais été invité à répéter avec PRÊTRE – cette [would have been] l’étape suivante — et le nom de Tim est sorti de nulle part, alors ils l’ont choisi. Mais tu sais, c’est la vie et je suis aussi heureux car je ne serais pas longtemps avec JUDAS PRIEST puisque Halford est de retour, n’est-ce pas ? »

Original JUDAS PRIEST guitariste KK Downing discuté de la recherche de chanteurs du groupe dans une interview de 2019 avec Mangeur de Noizz. Il a dit à l’époque : « Ralf Scheeper de PEUR PRIMAIRE, il était une considération, parce qu’il est génial. Mais je pense que tout le monde pensait qu’avoir quelqu’un de nouveau était une meilleure option, et, évidemment, Tim était un grand chanteur – l’est toujours. Mais c’était très difficile de trouver quelqu’un pour remplacer Rob, comme vous pouvez l’imaginer. »

Reece a été recruté pour J’ACCEPTE‘s « Mange la chaleur » album en 1989 suite au départ de Udo Dirkschneider. Reecela livraison plus aiguë de était en contraste frappant avec Dirkschneiderstyle distinctif de , et dans l’ensemble, le LP a été une déception critique et commerciale. À mi-chemin du « Mange la chaleur » tournée, les différences entre le groupe et Reece avait atteint son paroxysme, conduisant à l’altercation entre le chanteur et le bassiste Pierre Baltes à Chicago. À la fin de 1989, J’ACCEPTE l’avait raccroché.

Reece a aussi joué avec FEU et CHUR DE BANGALORE.



