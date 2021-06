L’ancien chanteur d’Angra André Matos : Bande-annonce finale du documentaire “Maestro Of Rock”

La bande-annonce finale de “André Matos : Maestro Du Rock”, le prochain documentaire sur les anciens ANGRA chanteur André Matos, peut être vu ci-dessous. Dû le 14 septembre sur ce qui aurait été Andrépour son 50e anniversaire, le film comprendra des images inédites de ses archives personnelles et des interviews d’amis, de sa famille et de musiciens de rock du monde entier.

Le projet a commencé en 2018, lorsque André a lui-même autorisé l’enregistrement d’interviews où il racontait sa vie et les différentes phases de sa carrière. Dirigé par Anderson Bellini et produit et scénarisé par Thiago Rahal Mauro, le documentaire a eu son point de départ dans une longue interview où André parlé pendant plus de cinq heures de toutes sortes de sujets différents. Avec son décès soudain en juin 2019, la famille a compilé ce matériel, ainsi que des centaines d’autres extraits de ses archives personnelles, afin que ce film puisse être finalisé.

Avec ce qui précède Matos interview, il y aura des images en plein air filmées par Renato Villegas et Patrick Nicolas Korb, ainsi que les commentaires de Matosle cousin de Eco Moliterno.

“Quand nous avons appris cet incroyable hommage à André, nous tous de la famille avons décidé d’apporter notre soutien inconditionnel pour que cela devienne le documentaire ultime sur sa vie et son travail”, Moliterno mentionné. “C’est pourquoi nous leur avons fourni toutes les photos et vidéos de lui à la maison avec nous, ce qui est quelque chose de si rare que personne d’autre n’a vu auparavant. Je le surveille personnellement de près pour m’assurer que tout ce qui sera publié est exact et vrai , et avec la qualité qui André aurait attendu. C’était ce genre d’artiste qui devient de plus en plus difficile à trouver de nos jours : il aimait exposer son travail, mais pas sa vie personnelle. Et du fait qu’il était si réservé, nous savons avec certitude que ce projet réserve plusieurs agréables surprises à ses fans.”

Le documentaire comprendra des témoignages de musiciens de renommée mondiale tels que Kai Hansen (BONJOUR), Blaze Bayley (IRON MAIDEN), Andreas Kisser (SÉPULTURE), Alex Holzwarth (RHAPSODIE et batteur de session pour ANGRApremier album de), Sascha Paeth (producteur et André Matospartenaire de sur le VIERGE projet), Rafael Bittencourt (ANGRA), Luis Mariutti (CHAMAN, ex-ANGRA), André Bastos (ANGRAmembre fondateur de), André “Zaza” Hernandes (guitariste de André Matos‘s solo band et au début ANGRA journées), Kiko Loureiro (ex-ANGRA, MEGADETH), Felipe Machado (VIPÈRE), Yves Passarell (INITIALE CAPITALE, ex-VIPÈRE), Eloy Casagrande (SÉPULTURE), João Gordo (RATOS DE PORÃO), Tatola, Gastão Moreira, Paulo Baron, Amanda Somerville et Robertinho de Recife, entre autres.

En plus d’enregistrer les voix et les claviers sur ANGRAle premier album de 1993, “Les anges pleurent”, André était le compositeur et arrangeur de neuf des dix morceaux du LP, dont “Continuer”, qui est toujours considéré comme l’un des ANGRAles chansons les plus populaires. Matos a également géré les voix principales sur ANGRA‘s “Terre Sainte” (1996) et “Feux d’artifice” (1998) albums.

Matos, avec le bassiste Luis Mariutti et batteur Ricardo Confessori, la gauche ANGRA en 2000 et lancé CHAMAN (plus tard connu sous le nom CHAAMAN en raison de problèmes juridiques). André puis a poursuivi une carrière solo tout en continuant à rester impliqué dans un certain nombre de projets extérieurs.

André sorti trois albums solo : 2007’s “Le temps d’être libre”, 2009 “Mentaliser” et 2012 “Le tour des lumières”.



