L’ancien chanteur d’Anthrax, Neil Turbin, a déclaré que le récent documentaire du 40e anniversaire du groupe ne l’avait pas représenté sous son meilleur jour

Célébrer ANTHRAX40e anniversaire de , les comptes de médias sociaux du groupe ont récemment offert une série de témoignages vidéo envoyés par d’anciens membres du groupe, des collègues musiciens, des collègues et des vétérans de l’industrie partageant des histoires en coulisses de travail avec le groupe et ce que ANTHRAXL’héritage de a signifié toutes ces années. Ces vidéos honoraient chaque album par ordre chronologique en commençant par la sortie originale, “Poignée de métal”. La série de 11 semaines comprenait des contributions vidéo d’anciens ANTHRAX membres du groupe Dan Lilker, Dan Spitz, John Bush, Neil Turbin et Rob Caggiano.

Turbine, qui a chanté sur “Poignée de métal”, a dit au “Cette interview de métal” podcast sur son implication dans le ANTHRAX série vidéo (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET): “Il y avait des choses intéressantes dites dans cette docuserie qui était sur Youtube par les membres actuellement en ANTHRAX et aussi par des personnes qui ne sont plus ANTHRAX. J’étais en fait assez surpris que Scott [Ian, ANTHRAX guitarist] dit ce qu’il a dit et aussi Charlie [Benante, ANTHRAX drummer] dit ce qu’il a dit. J’ai donc pensé qu’il y avait des choses positives là-bas. J’ai été très surpris, en fait, quand ANTHRAXla direction de , quand j’ai été contacté pour être inclus dans tout ce qui avait à voir avec ANTHRAX officiellement, après n’avoir parlé à personne officiellement depuis ’84-’85. Donc c’était un peu choquant, vraiment, pour moi que j’étais même… J’essaie juste de comprendre pourquoi je fais même partie de cette conversation à ce moment-là. Mais honnêtement et sincèrement, j’y suis allé avec une attitude de très bonne foi et j’y suis entré en essayant de raconter des histoires. C’était tout ce que je faisais – juste raconter des histoires. Parce que c’est ce qu’on m’a demandé de faire – ‘Racontez quelques histoires de votre expérience d’enregistrement ‘Poignée’ et le premier album et la première tournée et tout ce à quoi vous pouvez penser, c’est une histoire qui serait intéressante ou qui mérite d’être connue.’ J’ai donc beaucoup d’histoires, et je n’en ai même pas raconté une fraction. Mais j’ai raconté pas mal d’histoires. Nous avons été en vidéo pendant environ deux heures, au moins – je veux dire, c’est le nombre d’histoires. Et il y avait beaucoup de détails dans ces histoires. Pas parce que j’essaie de parler trop fort, mais juste parce qu’il y avait des trucs intéressants. Et ces histoires comprenaient METALLIQUE membres, il comprenait MEGADETH membres, il comprenait des gens d’autres groupes, comme LES PLASMATIQUES. Il parlait du spectacle de Roseland que nous avons fait, de la tournée que nous avons faite, du processus d’enregistrement à l’origine lorsque nous sommes allés dans un certain nombre de studios et de la façon dont nous avons travaillé avec [producer] Carl Canedy et comment le processus avec [our record label] Mégaforce était et aussi ces expériences. Il y a donc beaucoup d’histoires qui, selon moi, étaient certainement historiques, au moins en ce qui concerne cela. Et ce n’était pas inclus – cela ne s’est pas retrouvé dans leurs docuseries – mais je connais toujours les histoires. Et ce que j’ai trouvé intéressant, c’est qu’ils ont utilisé une partie de ce que j’ai dit entre les deux, et même certaines des choses que j’ai dites semblaient avoir été coupées ou modifiées.

“Je sentais que cela ne me représentait pas dans mon meilleur intérêt ou sous le meilleur jour possible”, Daniel a continué. “Je pense que cela dépeignait les autres et essayait de les faire ressembler à un héros, pour ainsi dire. Certaines des choses qui ont été dites étaient inexactes. Je soulignerai que ce qui a été dit par Dan Spitz [former ANTHRAX guitarist] quand il a dit que j’avais tapé toutes mes voix, c’est tout simplement un non-sens complet – ce n’est pas du tout véridique. Il a dit cela, et il a essayé de le décrire, ou le montage l’a représenté avec ce qu’il a dit que… en d’autres termes que je ne pouvais pas chanter une ligne ou quelque chose, que je devais taper chaque mot ou quelque chose, juste absolument juste un non-sens. Et cela me semble juste comme une attaque toxique.”

Turbine a également discuté des conflits de personnalité qui ont eu lieu pendant le processus d’écriture de chansons pour “Poignée de métal” et comment cela a finalement conduit à son départ de ANTHRAX.

“Quand j’écrivais ces chansons, il y avait beaucoup de réticences à propos de ‘Oh, nous voulons faire du punk hardcore’ ou ‘Nous voulons le faire dans cette direction ou dans cette direction'” Turbine rappelé. “C’est comme, eh bien, ‘Armé et dangereux’ ce n’est pas du punk hardcore — je suis désolé, mais c’est mélodique. C’est juste, comme, chaque fois que j’avais une idée, j’obtenais… Ils ne voulaient tout simplement pas que mes idées soient incluses. C’est tout. Il ne s’agissait pas de savoir si c’était une bonne ou une mauvaise idée ou même une idée médiocre. C’était du genre : ‘Nous avons notre propre idée. Nous n’aimons pas que vous ayez une idée. C’était plutôt un truc de jalousie.

“Quand j’étais dans le groupe, il y avait énormément d’abus émotionnels de la part de certaines personnes – tout à fait,” Daniel revendiqué. « Quand vous êtes dans une situation où vous êtes victime d’abus, c’est un lieu de travail difficile. Et quand d’autres personnes le permettent et l’acceptent parce qu’elles sont d’accord avec ça… C’était quelque chose qu’un comportement accepté dans ANTHRAX vers moi. C’était donc déjà quelque chose que j’essayais de contourner et de gérer depuis le plus longtemps. C’est juste devenu pire. Après Greg Walls a quitté le groupe, ça a empiré, parce que d’autres personnes sont entrées dans le groupe qui m’ont également traité d’une manière très abusive.

“Je suis allé dans cette interview pour ANTHRAX de bonne foi, et je ne racontais que des histoires – je n’étais pas là pour abattre quelqu’un ou pour le jeter sous le bus”, Turbine ajoutée. “Mais j’ai envie de dire que Dan Lilker [original ANTHRAX bassist] a écrit 80 pour cent ou 75 pour cent des chansons ? Je suppose qu’il a dû écrire ‘Metal Thrashing Mad’ et est venu avec l’idée et les paroles et le titre. Mais en fait, il ne l’a pas fait. C’est ce que j’ai trouvé. Il avait des riffs. Mais en fait, Greg Walls jouait des riffs avec ces gars avant qu’il ne parte. Donc j’essaye juste de comprendre comment les noms des autres se sont retrouvés sur les chansons quand… Certaines personnes ont juste mis leur nom sur une chanson sur laquelle ils n’ont même pas écrit de riff, mais ils se sont donné du crédit et ils voulaient obtenir les redevances et ce genre de chose. Je pense qu’il y avait un tas de ce genre de comportement en cours.”

Turbine joué et enregistré avec ANTHRAX sur les enregistrements de démonstration originaux et “Poignée de métal”. Il a écrit les paroles de toutes les chansons de ce LP à l’exception de la reprise de Alice Cooper‘s “J’ai dix-huit ans”, et a également écrit des crédits sur cinq des sept chansons du groupe “Armé et dangereux” EP, ainsi que deux chansons sur “La propagation de la maladie”.

ANTHRAX a eu un certain nombre de chanteurs – y compris Turbine, Joey Belladonna, Dan Nelson et John Bush — au cours des quatre dernières décennies, avec Ian et Benante restant les seuls membres du groupe qui sont apparus sur chacun des albums studio du groupe.

Turbine chanté sur “Poignée de métal” avant de démarrer et d’être remplacé par Belladone. Belladone exécuté sur quatre ANTHRAX albums, y compris le favori des fans “Parmi les vivants” (1987) avant d’être lui-même licencié pour des différences créatives et stylistiques. Buisson devant ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe s’est réuni avec Belladone pour une tournée du 20e anniversaire. Quand cela s’est effondré et que les relations se sont désintégrées avec le prochain leader Nelson, Buisson retourné pendant un certain temps avant Belladone a repris le travail en 2010.

