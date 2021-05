L’ancien chanteur d’anthrax Neil Turbin met l’accent sur l’importance de la mélodie dans le heavy metal

Ancien ANTHRAX chanteur Neil Turbin a parlé à MetalAsylum.net de la façon dont son approche de l’écriture de chansons a évolué au cours des quatre décennies depuis qu’il a chanté sur le premier album classique du groupe, 1984 “Poignée de métal”. Il a dit (tel que transcrit par BLABERMOUTH.NET): “Pour moi, dans le heavy metal, l’endroit où je me vois, vraiment, c’est avec le côté puissance progressive et le côté thrash. Donc ça apporte une intelligence mélodique au côté thrash. Parce que le thrash est cool, et je sais que je faisait partie de faire du thrash un genre – cela faisait partie de ce à quoi j’ai contribué – mais, pour moi, il a toujours été question d’avoir quelque chose dont vous pouvez vous éloigner et vous souvenir de la façon dont la chanson se passe et avoir une mélodie. Et quand vous tu n’as pas de mélodie, tu as juste des riffs qui ne sont pas vraiment – ça ne se connecte pas; c’est juste un million de riffs différents. Mon travail consistait à connecter ces riffs et à rassembler la mélodie. “

Il a poursuivi: “Quand j’étais co-scénariste sur ‘Poignée de métal’ et je suis venu avec tous les titres de chansons et toutes les idées sur le sujet des chansons, ce que tous ces arrangements allaient être, comment ils pourraient les assembler – ce n’étaient pas seulement des riffs qui correspondaient peut-être, peut-être qu’ils ne le faisaient pas ‘t – je ne pouvais pas faire ça dans le studio de répétition, parce que c’était tellement bruyant et que ce n’était pas un truc de camaraderie. C’était, comme, hé, ils vont y aller et faire exploser leurs amplis aussi fort qu’ils le peuvent et le monter et sortir leurs jollies de guitare. Je veux dire, oui, je comprends. Et c’est ce que les bassistes aiment faire, et les batteurs aussi – ils veulent aller jouer et sortir leurs agressions. Nous jouions ces deux sets tous les soirs, ou trois sets, mais nous ne nous sommes vraiment pas connectés sur l’écriture des chansons. Ils avaient une idée, ou ils l’ont amenée en répétition, mais c’était vraiment difficile pour moi de m’asseoir sur la colonne montante du tambour et d’essayer d’écrire les paroles. Je devais donc le faire moi-même – je devais le rapporter à mon laboratoire à la maison. J’ai dû le ramener dans mon home studio – et à l’époque, ce n’était pas un home studio; c’était mon bureau pour l’école [laughs] à la maison.”

ANTHRAX a eu un certain nombre de chanteurs – y compris Turbine, Joey Belladonna, Dan Nelson et John Bush – au cours des 40 dernières années, avec guitariste Scott Ian et batteur Charlie Benante restant les seuls membres du groupe qui sont apparus sur chacun des albums studio du groupe.

Turbine chanté sur ANTHRAXpremier LP de 1984’s “Poignée de métal”, avant d’être démarré et remplacé par Belladone. Belladone joué sur quatre ANTHRAX albums, y compris le favori des fans “Parmi les vivants” (1987) avant qu’il ne soit lui-même renvoyé pour des différences créatives et stylistiques. Buisson devant ANTHRAX entre 1992 et 2005, mais a été mis à l’écart lorsque le groupe a retrouvé Belladone pour une tournée du 20e anniversaire. Quand cela s’est effondré et que les relations se sont désintégrées avec le prochain leader Nelson, Buisson retourné pendant un certain temps avant Belladone a repris le poste en 2010.

Turbine interprété et enregistré avec ANTHRAX sur les enregistrements de démonstration originaux et “Poignée de métal”. Il a écrit les paroles de toutes les chansons de cet album à l’exception de la couverture de Alice Cooperde “J’ai dix-huit ans”, et a également écrit des crédits sur cinq des sept chansons du groupe “Armé et dangereux” EP, ainsi que deux chansons sur “Propager la maladie”.

Photo gracieuseté de Nuit de confiture ultime



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).