L’ancien chanteur d’Anthrax Neil Turbin sort le premier single et vidéo des Deathriders, “Never Surrender”

Cavaliers-morts, le groupe mettant en vedette Neil Turbin (ANTHRAX) au chant, Jonas Hornqvist de guitare, Richard Svard à la basse, et Matt Thompson (ROI DIAMANT) à la batterie, a sorti son premier single et une vidéo produits par ROI DIAMANT guitariste Andy La Rocque à Sonic Train Studios à Varberg, en Suède. “Ne jamais se rendre” est tiré du Cavaliers-morts‘ prochain premier album, “La bête de métal”. La vidéo a été montée par Jimmy Kay de La voix de métal et a été tourné sur place à l’Alamo à San Antonio, Texas et Sonic Train Studios.

Turbine a déclaré : « La nouvelle chanson ‘Ne jamais se rendre’ combine puissance, mélodie, néoclassique et thrash d’une manière que je n’ai pas eu l’occasion de chanter comme je l’ai fait sur [ANTHRAX‘s] ‘Poignée de métal’ et ‘Armé et dangereux’.

“J’ai hâte que tout le monde entende notre nouvel album. L’album est tellement diversifié – il y a beaucoup de morceaux penchés sur le côté thrash mais il y a aussi beaucoup de morceaux qui sont aussi mélodiques et techniques.

“Cavaliers-morts a du punch avec une brillante équipe de joueurs de haute précision.”

Vous pouvez acheter “Ne jamais se rendre” sur Bandcamp.

ANTHRAX a eu un certain nombre de chanteurs – y compris Turbine, Joey Belladonna, Dan Nelson et John Bush — au cours des 40 dernières années, avec le guitariste Scott Ian et batteur Charlie Benante restant les seuls membres du groupe qui sont apparus sur chacun des albums studio du groupe.

Turbine joué et enregistré avec ANTHRAX sur les enregistrements de démo originaux et le premier album du groupe, “Poignée de métal”. Il a écrit les paroles de toutes les chansons de ce LP à l’exception de la reprise de Alice Cooper‘s “J’ai dix-huit ans”, et a également écrit des crédits sur cinq des sept chansons du groupe “Armé et dangereux” EP, ainsi que deux chansons sur “La propagation de la maladie”.

Photo gracieuseté de Nuit de confiture ultime



