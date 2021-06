L’ancien chanteur de Black Sabbath, Tony Martin, rejette les négationnistes de Covid : « Le virus est réel »

Ancien SABBAT NOIR chanteur Tony Martin a exprimé son soutien aux scientifiques et aux cliniciens dans la lutte en cours contre le COVID-19.

Plus tôt dans la journée, le chanteur britannique de 64 ans s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager une photo de lui avec sa fille, et il a écrit dans une légende : “C’est ma fille… elle est l’une des vraies des scientifiques travaillant dans de vrais laboratoires font du vrai travail pour aider à sauver de vraies personnes. Je défendrai toujours ces personnes et la communauté qu’elles représentent. Ils ont travaillé sans relâche avec les infirmières et les médecins pour comprendre et vaincre la pandémie dans laquelle nous nous trouvons. Ils nous ont fourni une issue et TOUTE PERSONNE qui la ridiculise, la nie ou déforme le travail qu’elle fait, me trouvera COMPLÈTEMENT inébranlable, en soutenant le travail que ma fille et toute sa communauté font en notre nom. Je suis extrêmement fier d’eux tous . Le virus est réel et la sortie est réelle, nous n’avons qu’à le faire.”

Mardi 1er juin, le Royaume-Uni a annoncé zéro décès quotidien de COVID-19 dans les 28 jours suivant un test positif pour la première fois depuis mars 2020.

La campagne de vaccination du Royaume-Uni est considérée comme l’effort le plus réussi à ce jour en Europe.

“Les vaccins fonctionnent clairement, vous protégeant, ceux qui vous entourent et vos proches”, a déclaré le secrétaire à la Santé. Matt Hancock mentionné. “Mais malgré cette bonne nouvelle sans aucun doute, nous savons que nous n’avons pas encore vaincu ce virus.”

Martin a passé les deux dernières années à travailler sur son nouvel album solo tant attendu, “Les épines”, attendu dans les prochains mois via Productions Battlegod et Disques d’étoile noire.

SABBAT NOIR sorti six albums avec Martin au chant : “L’éternelle idole” (1987), “Croix sans tête” (1989), “Tyr” (1990), « Objectifs croisés » (1994), “Cross Purposes Live” (1995) et “Interdit” (1995). Finalement, Martin et son “Interdit”-les camarades de groupe ont été évincés lorsque le guitariste Tony Iommi réuni avec SABBATles autres membres originaux de.

Martinle dernier album solo de , “Pousser un cri”, est sorti en novembre 2005 via Musique MTM.

Crédit photo: Rob Billingham



Voici ma fille… c’est l’une des vraies scientifiques travaillant dans de vrais laboratoires qui font du vrai travail pour aider à sauver de vraies… Publié par Tony Martin le mercredi 2 juin 2021

