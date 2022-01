L’ancien chanteur de Fear Factory Burton C. Bell participera au chat en direct sur Facebook ce vendredi

Ancien USINE DE PEUR chanteuse Burton C. Bell et son ASCENSION DES VEILLEUSES compagnon de groupe Jayce Lewis participera à un Facebook en direct discuter ce vendredi 14 janvier sur le site officiel ASCENSION DES VEILLEUSES page commençant à 12 h 00 HNP / 15 h 00 HNE.

Dit ASCENSION DES VEILLEUSES: « Veuillez rejoindre #burtoncbell et #jaycelewis sur FB en direct ce vendredi alors que nous parlons de la #tournée #ascensionofthewatchers, et bien plus encore ! #facebook #conversation #live ».

En septembre 2020, cloche a publié un communiqué annonçant officiellement son départ de USINE DE PEUR, disant qu’il « ne peut pas s’aligner » avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

clochela sortie de USINE DE PEUR est venu plus de deux semaines après le guitariste Dino Cazares a lancé un GoFundMe campagne pour l’aider à couvrir les coûts de production liés à la sortie de USINE DE PEURle nouveau LP tant attendu de , « Continu d’agression ».

cloche dit plus tard à Kerrang ! magazine avec lequel il s’est séparé USINE DE PEUR était long à venir. « Ça me trotte dans la tête depuis un moment », a-t-il déclaré. « Ces poursuites [over the rights to the FEAR FACTORY name] m’a juste vidé. Les égos. La cupidité. Pas seulement des membres du groupe, mais des avocats impliqués. Je viens de perdre mon amour pour ça.

« Avec USINE DE PEUR, c’est juste constamment, comme, ‘Quoi ?!’ Vous ne pouvez pas en prendre autant. J’avais l’impression que 30 ans était une bonne course. Ces albums que j’ai fait avec USINE DE PEUR sera toujours là-bas. Je ferai toujours partie de ça. J’ai juste senti qu’il était temps d’aller de l’avant. »

Pressé de savoir s’il y a une chance de réconciliation avec USINE DE PEUR sur toute la ligne, Burton a dit: « J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, drums] et Christian [Olde Wolbers, bass] plus longtemps que ça, et je n’en ai pas l’intention. J’avance juste dans ma vie. »

USINE DE PEURLa campagne de financement de a marqué la première activité publique du groupe depuis qu’il a terminé une tournée en tête d’affiche aux États-Unis en 2016 au cours de laquelle il a interprété son deuxième album classique, « Défabrication », dans son intégralité.

« Continu d’agression » est sorti en juin 2021 via Records d’explosion nucléaire.

cloche‘s ASCENSION DES VEILLEUSES project a sorti son deuxième album complet, « Apocryphes », en octobre 2020 via Productions de dissonance.



Fans d’observateurs ! Rejoignez-nous le vendredi 14 janvier pour une diffusion en direct sur Facebook. 20h GMT/12h PST Publié par Ascension of The Watchers le mardi 11 janvier 2022

