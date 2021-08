L’ancien chanteur de Iced Earth Stu Block rejoint officiellement l’éternité: “Nous avons beaucoup de choses excitantes à venir”

Chanteur Bloc Stu a annoncé son retour définitif dans sonTERRE GELÉE bande DANS L’ÉTERNITÉ.

Bloquer, qui est parti DANS L’ÉTERNITÉ en 2011 et a été remplacé par Amanda Kiernan, a annoncé la nouvelle de ses retrouvailles officielles avec ses anciens camarades de groupe deux jours après avoir joué en direct avec eux au Fort comme l’enfer festival à Drumheller, Alberta, Canada (voir la vidéo ci-dessous).

Plus tôt aujourd’hui (lundi 2 août), Stu s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour partager le message suivant : “Quel moment incroyable avec @into_eternity_official au @loudashellfestival !! J’ai passé un moment formidable avec mes frères Mat, Tim, Troie et Bryan et soeur d’un autre monsieur Amanda!!

“Soooooo je suis sûr que vous spéculez tous si je reviendrai à DANS L’ÉTERNITÉ en permanence et la réponse est ……… OUI !!! Je reviendrai pour partager les tâches vocales avec l’incroyable Amanda Kiernan!

“Le talent insensé qui est dans ce groupe doit être à nouveau présenté au monde à travers de nouveaux enregistrements et quelques tournées.

“Nous allons travailler dur sur de la nouvelle musique et peaufiner le spectacle à la perfection pour que vous puissiez en profiter. Nous avons BEAUCOUP de choses excitantes à venir dans les prochains mois ! Nous avons hâte !!!”

Avant de rejoindre DANS L’ÉTERNITÉ en 2005, Bloquer a commencé sa carrière musicale en chantant pour divers groupes à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Après deux albums avec DANS L’ÉTERNITÉ, Bloquer rejoint TERRE GELÉE en 2011, avec qui il a enregistré trois LP : “Dystopie” (2011), “Les fléaux de Babylone” (2014) et “Incorruptible” (2017).

Bloquer et TERRE GELÉE bassiste Luc Appleton quitter le groupe à la suite du leader Jon Schafferl’implication de dans l’émeute du Capitole américain, avec le guitariste Jake Dreyer également soupçonné d’être parti.



Voir ce post sur Instagram

Une publication partagée par Stu Block.Official (@stu.block_official)

Annonce de service public des chats et des chatons à Into Eternity…



Loud as Hell Festival #slimbztv #LAH9 #talesfromthepit #jonashermedia Publié par SlimBzTV le dimanche 1 août 2021

Juste un brin de plus s’il vous plaît monsieur ?!



Into Eternity Loud as Hell Festival #slimbztv #talesfromthepit #thescatteringofashes #ashermedia #untimelydemise #tourtales #BIGSPOON #lilspoon Publié par SlimBzTV le dimanche 1 août 2021

Mots clés:

Terre gelée

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).