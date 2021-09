L’ancien chanteur de Journey, Steve Perry, a été «littéralement» téléporté dans le temps lors de l’enregistrement de l’album de vacances «The Season»

Ancien PÉRIPLE chanteur Steve Perry sortira un disque de vacances, “La saison”, le 5 novembre. Le LP propose huit normes de vacances, y compris “Des merveilles d’hiver”, “Cloches d’argent”, “Le père Noël arrive en ville”, “Passez un joyeux petit Noël” et premier single “Je serai rentré pour Noël”, qui peut être diffusé ci-dessous.

Plus tôt aujourd’hui (lundi 20 septembre), Poiré a accordé une interview au KNBR radio dans laquelle il évoquait ses raisons de faire un album de vacances. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : “J’ai été littéralement téléporté à l’époque où j’étais enfant parce que j’avais toujours aimé ces chansons classiques intemporelles. Alors j’ai pensé : ‘Eh bien, laisse-moi essayer d’enregistrer et de chanter certaines d’entre elles.’ Et c’était un défi émotionnel de traverser ces moments parce qu’il y avait des moments où [singing line from ‘I’ll Be Home For Christmas’], ‘S’il vous plaît, ayez de la neige et du gui, et des cadeaux sous le sapin’, ce genre de choses se produirait, quand je chantais cette ligne, tout d’un coup, j’ai été téléporté dans la cuisine de ma grand-mère, regardant à travers la porte du salon où elle avait l’habitude de mettre l’arbre en place. Et j’ai dû arrêter parce que c’était émouvant, et j’ai réalisé que j’étais là pendant une seconde. Donc, ça m’a un peu fait flipper. Parce que les chansons de Noël classiques – qui, soit dit en passant, à cause de la pandémie, nous avons tous simplement eu faim de ces moments pour toucher à nouveau ces chansons. Et donc j’ai moi-même eu l’opportunité de toucher ces chansons pour la première fois de ma vie, et elles m’ont vraiment changé. Et j’ai tellement hâte que les vacances arrivent. Et donc je les ai finis, et les voici.”

Co-produit par Poiré et ingénieur Fleurs de Thom, “La saison” incarne un son impeccablement arrangé et richement nuancé inspiré par des albums de vacances séculaires comme Nat King Cole‘s “La magie de Noël”.

Principalement enregistré à Poiréle home studio de, “La saison” a pris vie en collaboration avec le batteur Vinnie Colaiuta (Piquer, Joni Mitchell, Frank Zappa) et Dallas Kruse (un multi-instrumentiste qui a également travaillé avec Poiré sur son album acclamé de 2018 “Traces”). Alors que la majeure partie de l’album englobe une palette sonore discrète – piano, cordes, contrebasse – chaque morceau laisse un impact indélébile grâce à la sincérité émouvante de Poiréle travail vocal de .

“La saison” liste des pistes :

01. La chanson de Noël



02. Je serai rentré pour Noël



03. Auld Lang Syne



04. Des merveilles d’hiver



05. Qu’est-ce que tu fais le réveillon du nouvel an



06. Le père Noël arrive en ville



07. Cloches d’argent



08. Passez un joyeux petit Noël

Poiréle premier album solo de plus de deux décennies, “Traces”, est sorti en octobre 2018 via Disques Fantastiques (une division de Concord Records/UMG). Il a crédité sa défunte petite amie, psychologue Kellie Nash, décédé il y a plus de sept ans, en l’aidant à vouloir chanter à nouveau ; elle lui avait fait promettre qu’il ne retournerait pas à l’isolement quand elle mourrait.

Poiré daté Nash pendant près de deux ans avant de mourir en décembre 2012 après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein. Il a pleuré pendant deux ans, puis a recommencé à enregistrer.

A sa sortie, “Traces” a été largement acclamé et enthousiasmé par les fans et les critiques du monde entier. L’album est entré dans le classement Billboard 200 Albums au n ° 6, Poiréde ses débuts en tant qu’artiste solo et a valu au Rock And Roll Hall Of Famer ses meilleures entrées dans les charts au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada et au Japon.

Poiré réuni avec PÉRIPLE pour la première fois depuis des années lorsqu’ils ont été intronisés Temple de la renommée du rock and roll en avril 2017. Le chanteur emblématique est apparu sur scène avec ses anciens camarades de groupe alors qu’ils prononçaient chacun des discours, mais n’a pas joué avec le groupe plus tard dans l’événement.



