L’ancien chanteur de Journey, Steve Perry, met aux enchères sa «voiture préférée» pour une œuvre caritative

Ancien PÉRIPLE chanteur Steve Perry fait sa part pour la charité en mettant en place une voiture classique de sa propre collection.

Une Mercedes 450 SL de 1979, qui aurait été PoiréLa “voiture préférée” de , est vendue aux enchères via Capital City Auto Auction. Selon le Capitale site Internet, Steve conduirait le véhicule « vers et depuis tous les PÉRIPLE des séances d’écriture, d’enregistrement et de répétition à l’époque. De nombreuses chansons ont été écrites par Steve en conduisant cette voiture. Steve l’a appelé ‘Windshield Song Writing.'”

Inclus dans ce forfait :

* 1979 Mercedes 450 SL cabriolet



* Custom Made Tuxedo Tails Jacket porté par Steve Perry lors de nombreux concerts passés



* “La saison”, Steve Perryle nouvel album de vacances 2021 de , dédicacé par Steve

Les enchères par procuration sont disponibles dès maintenant, ou vous pouvez enchérir lors de la vente aux enchères en direct sur Internet à partir de 9 h le jeudi 23 septembre.

Le produit de la vente aux enchères soutiendra directement le Géants juniors programme, qui propose un programme gratuit et non compétitif de baseball et de softball à près de 24 000 enfants, âgés de 5 à 18 ans, dans 88 ligues dans des communautés défavorisées. En collaboration avec les agences locales, les familles et les bénévoles, Géants juniors fournit une assistance à des initiatives communautaires ciblées dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la prévention de la violence.

Poiréle premier album solo de plus de deux décennies, “Traces”, est sorti en octobre 2018 via Disques Fantastiques (une division de Concord Records/UMG). Il a crédité sa défunte petite amie, psychologue Kellie Nash, décédé il y a plus de sept ans, en l’aidant à vouloir chanter à nouveau ; elle lui avait fait promettre qu’il ne retournerait pas à l’isolement quand elle mourrait.

Poiré daté Nash pendant près de deux ans avant de mourir en décembre 2012 après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein. Il a pleuré pendant deux ans, puis a recommencé à enregistrer.

A sa sortie, “Traces” a été largement acclamé et enthousiasmé par les fans et les critiques du monde entier. L’album est entré dans le classement Billboard 200 Albums au n ° 6, Poiréde ses débuts en tant qu’artiste solo et a valu au Rock And Roll Hall Of Famer ses meilleures entrées dans les charts au Royaume-Uni, en Allemagne, au Canada et au Japon.

Poiré réuni avec PÉRIPLE pour la première fois depuis des années lorsqu’ils ont été intronisés Temple de la renommée du rock and roll en avril 2017. Le chanteur emblématique est apparu sur scène avec ses anciens camarades de groupe alors qu’ils prononçaient chacun des discours, mais n’a pas joué avec le groupe plus tard dans l’événement.

