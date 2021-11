Auteur-compositeur-interprète emblématique Steve Perry a partagé un visualiseur pour « La chanson de Noël », de son album de vacances « La saison », sorti le 5 novembre via Disques Fantastiques. Le morceau est le dernier single à être dévoilé du nouvel album inspiré et joyeux, et marque le tout premier album de Noël de la légende du rock bien-aimée.

« La saison » présente de nouvelles interprétations exubérantes de classiques des fêtes qui ont une signification importante pour Poiré, ainsi que des millions à travers le monde. Les huit morceaux du disque viennent directement du cœur, transportant les auditeurs dans un lieu familier de confort et de familiarité associé à des êtres chers et à des traditions significatives partagées pendant les vacances.

Pour Steve, les souvenirs de vacances les plus vifs lui rappellent la maison de sa grand-mère. Le sentiment est évident tout au long du disque, y compris le premier morceau sorti avant l’album, « Je serai rentré pour Noël ». Il explique : « Quand j’enregistrais le chant de ‘I’ll be Home For Christmas’ alors que je chantais ‘S’il te plaît, ayez de la neige, du gui et des cadeaux sous le sapin.’ J’ai été émotionnellement jeté dans la maison de ma grand-mère à regarder par la porte à laquelle j’ai toujours accroché du gui. Et puis j’ai vu son magnifique sapin de Noël devant la fenêtre de son salon. J’ai dû arrêter de chanter parce que j’avais l’impression d’être vraiment là… J’étais un peu abasourdi… de retour à la maison pour Noël, c’est là que tout le monde veut être. »

L’une des voix les plus reconnaissables de l’histoire du rock and roll, Poiré a captivé des générations avec la puissance de sa gamme et son ton extraordinaire. Un des Pierre roulantedes 100 plus grands chanteurs de tous les temps, il a dirigé PÉRIPLE durant l’ère la plus couronnée de succès du groupe, et a fait son entrée dans le Temple de la renommée du rock and roll. Poiré revient à la musique en 2018 avec la sortie de son Fantaisie album « Traces », qui a fait ses débuts au n ° 4 sur le Panneau d’affichage palmarès des albums et n ° 6 dans l’ensemble – un record personnel pour son travail solo.

« La saison » liste des pistes :

01. La chanson de Noël



02. Je serai rentré pour Noël



03. Auld Lang Syne



04. Des merveilles d’hiver



05. Qu’est-ce que tu fais le réveillon du nouvel an



06. Le père Noël arrive en ville



07. Cloches d’argent



08. Passez un joyeux petit Noël

Poiré crédité sa défunte petite amie, psychologue Kellie Nash, décédé il y a plus de huit ans, en l’aidant à vouloir chanter à nouveau ; elle lui avait fait promettre qu’il ne retournerait pas à l’isolement quand elle mourrait.

Poiré daté Nash pendant près de deux ans avant de mourir en décembre 2012 après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein. Il a pleuré pendant deux ans, puis a recommencé à enregistrer.

Poiré réuni avec PÉRIPLE pour la première fois depuis des années lorsqu’ils ont été intronisés Temple de la renommée du rock and roll en avril 2017. Le chanteur emblématique est apparu sur scène avec ses anciens camarades de groupe alors qu’ils prononçaient chacun des discours, mais n’a pas joué avec le groupe plus tard dans l’événement.

Crédit photo: Myriam Santos



