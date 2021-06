L’ancien chanteur de Judas Priest Tim ‘Ripper’ Owens dit qu’il a eu Covid 19 malgré le port d’un masque ‘Non Stop’

Ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens dit qu’il a été infecté par COVID-19 malgré le fait qu’il portait son masque “non-stop”.

Le chanteur de 53 ans, qui vit à Akron, Ohio, a révélé son diagnostic de coronavirus en répondant à un tweet de LA GUNS guitariste Pistolets Tracii. Après Armes à feu a noté que le Danemark – où il vit à temps partiel avec sa femme et leur jeune fils – a commencé à supprimer progressivement l’obligation de porter des masques faciaux dans tous les espaces publics avant de la lever entièrement d’ici le 1er septembre. Owens a sonné: “Très cool, j’ai porté mon masque non-stop et j’ai toujours le Covid et le rhume. MAIS j’ai adoré le porter juste pour ne pas avoir à parler aux gens. Je l’ai même porté sur le tapis roulant. Mais depuis que j’ai arrêté de le porter Je me sens beaucoup mieux et moins fatigué MAIS encore une fois, cela ne me dérangeait pas du tout de les porter”.

Owens, qui « aime » fréquemment les tweets qui amplifient les points de discussion républicains et qui sont désobligeants envers les démocrates, n’a pas dit exactement quand il est tombé avec COVID-19.

Dans le passé, Tim avait clairement indiqué qu’il croyait au port de masques dans les espaces publics pour protéger les autres d’une éventuelle infection. Il s’était également engagé à se faire vacciner contre le COVID-19 dès qu’il le pourrait.

29% des républicains ont déclaré qu’ils ne se feront pas vacciner, tandis que seulement 5% des démocrates ressentent la même chose.

UNE CBS Nouvelles–YouGov Un sondage a révélé que 52% des républicains sont totalement ou partiellement vaccinés, tandis que 77% des démocrates ont déclaré qu’ils étaient totalement ou partiellement vaccinés.

Selon une étude récente publiée par le site de finances personnelles WalletHub, l’économie de l’Ohio a été le quatrième État le plus touché par la pandémie de COVID-19.

Plus de 5,4 millions d’Ohioiens – soit environ 46,75 % de la population – ont reçu au moins leur première dose du vaccin COVID-19.

Owens est actuellement dans un nouveau groupe appelé LE PRÊTRE DE KK avec ex-JUDAS PRIEST guitariste KK Downing, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, “Sermons du pécheur”, sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



Très cool, j’ai porté mon masque non-stop et j’ai toujours le Covid et le rhume. MAIS j’ai adoré le porter pour ne pas avoir à parler aux gens ? Je l’ai même porté sur le tapis roulant. Mais depuis que j’ai arrêté de le porter, je me sens beaucoup mieux et moins fatigué MAIS encore une fois, cela ne me dérangeait pas du tout de les porter — Tim ‘Éventreur’ Owens ?? (@TimRipperOwens) 15 juin 2021

Nous avons eu de la chance ici, les vaccins se sont très bien passés. Maintenant, la restauration rapide et les maladies cardiaques ne sont pas si bonnes. Si un autre gros me crie dessus parce que je porte un masque, je vais lui en coller un sur le visage pour qu’il ne mange pas ??‍♂‍? — Tim ‘Éventreur’ Owens ?? (@TimRipperOwens) 28 mai 2021

Wow, tu ne peux pas sortir de ton appartement ? C’est vraiment nul. Si nous avons des masques, nous pouvons partir. Et même après le vaccin nous devrons porter des masques ! Je vais me faire vacciner dès que possible et ça ne me dérange pas de porter un masque. Alors tout va bien ??? — Tim ‘Éventreur’ Owens ?? (@TimRipperOwens) 27 janvier 2021

