L’ancien chanteur de Killswitch Engage Howard Jones ne savait pas que sa version de “Simple Man” de Lynyrd Skynyrd serait reçue comme elle l’était

Lors d’une apparition dans un récent épisode du podcast “Breaking Absolutes With Peter Orullian”, l’ancien ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR et courant ALLUMEZ LA TORCHE chanteur Howard Jones a expliqué comment il en est venu à enregistrer sa populaire reprise de LYNYRD SKYNYRD‘s “Homme simple”. Sa performance de la piste a été vue plus de 600 000 fois sur Youtube depuis sa mise à disposition en décembre dernier.

“Je dois crier mon pote Alexis [Aldea] qui fait fondamentalement [‘The Oyster’] Podcast,” Howard dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et il m’a demandé de le faire. Parce que j’ai fait du travail vocal là-bas – je fais des trucs de voix off – alors j’en ai fait un peu là-bas. de ‘Homme simple’ et je vais l’intégrer dans le scénario ? » Et moi [said], “Je suppose que oui. Bien sûr.’ Et il m’a envoyé la musique. Et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que tu veux que j’en fasse ?’ Il disait : “Fais ce que tu fais.” Alors je me suis dit : ‘Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais juste commencer à chanter des trucs.’ Et donc j’y suis allé en quelque sorte. J’ai travaillé quelques idées dans ma tête, juste là où je voulais aller avec ça, et ça a marché.”

Il a poursuivi: “C’était amusant à faire. Je ne savais pas que ce serait reçu comme ça. Ce n’était qu’une de ces opportunités étranges qui se présentaient parfois sur mon chemin. C’est quelque chose qui m’intéresse, et si j’ai le c’est le moment de le faire, je le fais. C’est la chose la plus chanceuse — c’est de pouvoir faire le groupe que je fais avec des gars que je considère comme de la famille ; je respecte et j’aime ces gars. Alors passer du temps avec eux et apprendre à les connaître dans une façon à laquelle je ne m’attendais pas, et puis aussi faire tout le côté que j’ai à faire sur le côté, c’est vraiment cool. J’ai eu des opportunités intéressantes que je n’ai jamais vu venir. Donc juste faire du travail de voix off et ensuite chanter une chanson que je n’aurais jamais pensé que quelqu’un se soucierait de m’entendre chanter… J’ai eu de belles opportunités.”

Jones la gauche ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR en 2012 et a lutté contre la maniaco-dépression et le trouble bipolaire avant de former un nouveau projet, DIABLE TU CONNAIS, avec guitariste Francesco Artusato (TOUS DEVRONT PÉRIR) et batteur John Sankey (DÉCONCENTRÉ). Avec le bassiste Ryan Wombacher (SAIGNEMENT TRAVERSANT), ils ont enregistré et tourné derrière deux albums bien reçus, 2014 “La beauté de la destruction” et 2015 “Ils saignent en rouge”. En 2017, le groupe change de nom pour ALLUMEZ LA TORCHE suite à une âpre dispute avec Sankey, une partie propriétaire du nom.

Jones fait une apparition sur ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEURle dernier album de, “Expiation”, en contribuant des voix d’invités à la chanson “Le feu de signalisation”.



