Ancien ÉGLISE EN MÉTAL chanteur Ronny Munroe a réfléchi au décès récent de Mike Howe, la qualifiant de « perte tragique ».

Munroe, qui est parti ÉGLISE EN MÉTAL en 2014 pour « poursuivre d’autres intérêts », discuté Howela mort subite de dans une nouvelle interview avec The Metal Voice.

Il a dit : « Quelle tragédie. Petite histoire : j’ai rencontré Mike et traîné avec lui une fois. En gros, je crois que c’était en 2006. Il est sorti à Reno, et nous avons partagé la scène et nous avons fait “Rendez-vous avec la pauvreté” ensemble. Après le concert, nous sommes tous allés dans un club et avons pris un verre et nous nous sommes juste assis et avons parlé boutique. Et c’était un amoureux. Je n’ai jamais entendu personne dire du mal de ce type.”

Il a poursuivi: “Quelle perte tragique. Mais on ne sait jamais ce qui se passe avec les gens. Je me sens vraiment mal pour – je crois qu’il a quelques fils et une femme – il a une famille – et c’est dévastateur. Alors je souhaite que le famille le meilleur et j’envoie mes condoléances à tous Mikesa famille, ses amis et ses fans.”

Howe a été retrouvé mort à son domicile à Eureka, en Californie, le 26 juillet. Selon TMZ, HoweLa cause officielle du décès a été déterminée comme étant l’asphyxie due à la pendaison. Un porte-parole du département du shérif du comté de Humboldt a déclaré que les autorités du site appelaient cela un suicide.

TMZ a déclaré que les flics d’Eureka ont reçu un appel juste après 10 heures du matin le 26 juillet, signalant un décès inattendu dans une maison. Au moment où les députés sont arrivés, ils ont trouvé le mort de 55 ans sur les lieux.

Selon la police, les drogues et l’alcool ne seraient pas des facteurs du décès et aucune substance contrôlée ou attirail n’a été trouvé sur les lieux.

Howe, qui a fait face ÉGLISE EN MÉTAL de 1988 à 1994, a officiellement rejoint le groupe en avril 2015.

Avant de rejoindre ÉGLISE EN MÉTAL il y a plus de trois décennies, Howe a passé deux ans à la tête d’un groupe de metal californien HÉRÉTIQUE.

Munroe s’est fait connaître pour la première fois dans le monde du métal lorsqu’il a endossé le rôle de leader du groupe légendaire ÉGLISE EN MÉTAL. Lors d’une audition pour un chef de projet ÉGLISE EN MÉTAL membre Kurdt Vanderhoof travaillait sur, Ronny a d’abord été mis kurderadar de . Après avoir regardé Munroeles performances de, Vanderhoof a décidé de ressusciter ÉGLISE EN MÉTAL avec Ronnie au chant principal. Il chantera ensuite quatre albums avec le groupe, “Le poids du monde” (2004), “Une lumière dans le noir” (2006), “Cette friche actuelle” (2008) et “Génération Rien” (2013). Ronnie finirait aussi par chanter pour Vanderhoofle projet de rock progressif de , BALLET PRESTO, mettant davantage en valeur ses talents vocaux.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).