L’ancien chanteur de Metal Church Ronny Munroe sortira son premier album Between Worlds

Frontières Musique Srl a signé le nouveau projet de métal mélodique ENTRE LES MONDES à l’étiquette. Le groupe est un véhicule pour le chanteur Ronny Munroe (ex-ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN, ÉGLISE EN MÉTAL) et met en avant ses incroyables talents vocaux. Le premier album éponyme sortira le 10 septembre. Écrit et produit en partenariat avec Alexandre Del Vecchio, cet album est un incontournable pour les fans de heavy/power metal américain classique. Le premier aperçu de l’album est disponible aujourd’hui avec la sortie du single et de la vidéo de la chanson titre.

“La chanson ‘Entre les mondes’ est sur la façon dont des changements inattendus dans la vie se produisent, comme ils l’ont fait avec moi-même et ma défunte épouse. Vous vous retrouvez à ne pas savoir quoi faire car vous êtes perdu dans la brume et vous ne savez vraiment pas ce qui va se passer ensuite. Donc, fondamentalement, vous êtes pris entre les mondes », dit Munroe du premier single de l’album

Il poursuit : « Quand Ale [ssandro Del Vecchio] m’a contacté et m’a demandé si je voulais écrire des chansons avec lui, j’ai sauté dessus parce que j’ai beaucoup de respect pour lui en tant que musicien, écrivain, producteur, ingénieur, etc. Il fait tout et le fait très bien. C’est pourquoi nous l’appelons le « Maestro ». En écrivant les chansons de mon côté, je suis juste resté fidèle à moi-même et n’ai vraiment rien changé. J’ai toujours écrit un peu sur ma vie et les choses que j’ai vécues. Je trouve l’écriture très cathartique et j’ai eu et j’ai beaucoup à dire. Musicalement, j’écris la même chose. Alexandre et Pierre j’ai juste écrit ce qu’ils ressentaient et je ne peux vraiment pas dire à quoi ou à qui les chansons peuvent ressembler, pour moi elles sonnent comme ENTRE LES MONDES et j’ai vraiment hâte de construire sur la base qui Alexandre et j’ai commencé.”

Munroe s’est fait connaître pour la première fois dans le monde du métal lorsqu’il a endossé le rôle de leader du groupe légendaire ÉGLISE EN MÉTAL. Lors d’une audition pour un chef de projet ÉGLISE EN MÉTAL membre Kurdt Vanderhoof travaillait sur, Ronny a d’abord été mis kurderadar de . Après avoir regardé Munroeles performances de, Vanderhoof a décidé de ressusciter ÉGLISE EN MÉTAL avec Ronnie au chant principal. Il chantera ensuite quatre albums avec le groupe, “Le poids du monde” (2004), “Une lumière dans le noir” (2006), “Cette friche actuelle” (2008) et “Génération Rien” (2013). Ronnie finirait aussi par chanter pour Vanderhoofle projet de rock progressif de , BALLET PRESTO, mettant davantage en valeur ses talents vocaux.

Autre signe de la puissance de sa voix, en 2011, Ronny a été invité à rejoindre le puissant ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN, qui a encore mis en valeur ses talents vocaux et a présenté sa voix au public de l’acte populaire.

Après une pause musicale pour raisons personnelles, Ronny rejoint Steve Smyth‘s (INTERDIT, PLUS JAMAIS) bande UNE MACHINE en 2019 avant de commencer à travailler sur le projet, à l’époque, encore sans titre avec Alexandre Del Vecchio. Munroe et Del Vecchio est entré en contact fin 2019 avec l’idée d’écrire des chansons ensemble et de créer un projet musical centré sur Ronnyles capacités vocales et l’écriture de chansons de . Alexandre a invité son partenaire d’écriture de longue date Pete Alpenborg de s’associer à eux et d’envoyer les quatre premières démos à Frontières, qui s’est empressé de les signer sur le label. ENTRE LES MONDES est ainsi formellement né.

Ronny et Alexandre voulait impliquer des personnes dans le projet qui résonnerait avec Ronnyl’histoire de la musique et ont laissé leur empreinte sur cet incroyable ensemble de chansons, alors Johnny Lee Middleton (ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN), Chris Caffery (GRT, SAUVAGE, ESPRITS DE FEU), Jack Frost (SEPT SORCIÈRES, SAUVAGE), et Joël Hoekstra (aussi de SERPENT BLANC) tous ont contribué.

Fans de GLOIRE CRIMSON, ÉGLISE EN MÉTAL et le power metal américain classique se délecteront d’entendre Ronny livrer certaines de ses meilleures performances vocales à ce jour, tout en racontant l’histoire de sa renaissance en musique. Ronny a versé son âme dans la performance, avec la puissance musicale et la mélodie le soulevant pendant le processus.

Liste des pistes :

01. Entre les mondes



02. Ces murs



03. La vie me suffit



04. Temps de changement



05. Pas de fuite



06. Chasseur d’âme



07. Parfum d’ange



08. Belle catastrophe



09. Retournez le script



dix. Sous la surface



11. Le calme avant la tempête

S’aligner:

Ronny Munroe – Voix



Alexandre Del Vecchio – Claviers, choeurs



Pete Alpenborg – Guitares rythmiques



Jack Frost – Guitares principales



Alex Jansen – Basse



Michèle Sanna – Tambours



John Lee Middleton – Basse sur “No Escape”



Joël Hoekstra – Guitare solo sur “Soul Chaser”



Chris Caffery – Guitares lead sur “Angel” et “No Escape”



