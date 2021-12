Ancien MOTLEY CRUE chanteur Jean Corabi dit qu’il a été « insulté » par la façon dont il a été dépeint dans le biopic publié par le groupe « La saleté ».

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Corabi discuté de la façon dont il a été enregistré « La saleté » dans une récente interview avec Le sommet du métal. Il a déclaré: « La représentation dans le film, c’était pathétique. Cela donnait vraiment l’impression que j’étais vraiment énervé quand [the guys in the band are seen] en gros, entrer dans un gymnase d’un lycée pour, genre, huit personnes. Et je suis désolé, peu importe à quoi ressemblaient les ventes de billets [while I was in MÖTLEY CRÜE], ça n’a jamais été si mal. Donc j’ai juste pris ça comme un petit compliment à l’envers – même pas un compliment ; c’était comme une insulte. J’ai été insulté. Et je suis comme, tu sais, mec ? Si vous voulez être un putain de connard à ce sujet, quel que soit le choix de mettre ça là-dedans… À la fin de la journée, je n’ai pas apprécié. «

John, qui est joué par Antoine Vincent Valbiro dans l’adaptation de CRÜEmémoire de 2001 « The Dirt : Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde », a poursuivi en disant qu’il aurait préféré qu’il ait été complètement exclu du film. « Je pense que je suis dans le film 20 secondes », a-t-il déclaré. « Alors, prenez ces 20 secondes et parcourez-les complètement. »

Sortie en mars 2019, « La saleté » a actuellement un score critique de 36% sur 74 avis sur Tomates pourries, le service d’agrégation de critiques en ligne qui permet à la fois aux critiques et au public de noter les films. Le même site a un score d’audience de 94% pour « La saleté » parmi plus de 6 000 avis.

Dans une interview avec Pierre roulante, MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a abordé le fait que la participation des fans était faible pendant que le groupe tournait pour soutenir les années 1994 « Motley Crue » album. « Peut-être qu’on avait besoin de faire ce disque dont on s’est passé sans Vince mais ne l’appelle pas MOTLEY CRUE, » Nikki mentionné. « Nous étions foutus de rage. Mais nous avons fait un super disque et nous avons fait cette tournée et il n’y avait personne là-bas, mec. »

Corabi en 2016 a dit qu’il éviterait de parler de MOTLEY CRUE à l’avenir parce qu’il ne voulait pas que ses commentaires sur Sixx sombrer dans une querelle.

Dans une interview avec Suède Rock Magazine, Nikki dit qu’écrire le « Motley Crue » LP avec Corabi a été une expérience longue et difficile. Il est allé l’appeler « un disque très flou » qui était « douloureux pour moi, parce que Jean Corabi Je ne peux pas écrire de paroles, et j’ai dû faire tout ce travail. »

Corabi a d’abord répondu à Sixx‘s commente en disant qu’il ne « se foutait pas » de ce que son ex-compagnon avait à dire, mais a dit plus tard à un intervieweur, lorsqu’on lui a demandé à nouveau à ce sujet, « Je n’ai aucune idée pourquoi Nikki pense que je suis la plus grosse merde à parcourir la Terre. Facebook page pour affirmer qu’il n’aurait « officiellement rien à dire sur aucun membre de MOTLEY CRUE plus jamais », ajoutant qu’il « ne soutenait pas cette agitation de conneries qui se produit pour déclencher une querelle ».

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. « Live 94 : Une nuit à Nashville » documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus « 10 000 milles », qui a été initialement publié en tant que morceau bonus sur la version japonaise du « Quaternaire » EP.



