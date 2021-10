L’ancien chanteur de Mötley Crüe John Corabi : Pourquoi j’ai arrêté de teindre mes cheveux

Lors d’une apparition sur le podcast « White Line Fever », l’ancien MOTLEY CRUE chanteur Jean Corabi a parlé de sa décision d’embrasser ses cheveux gris naturels après des décennies de teinture. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Il y a quelques mois – peut-être il y a environ six mois… Je ne comprends pas les fans parfois. Mais ce fan m’a écrit, et il a pris une vieille photo de moi de [my days with my pre-MÖTLEY CRÜE band] LE CRI, et il l’a mis à côté d’une photo de moi d’il y a un an, où ma barbe était un peu grise et j’avais du gris dans mes cheveux. Et il vient de m’écrire cet e-mail, et il a écrit : ‘Mec, qu’est-ce qui s’est passé ?’ C’est marrant. Alors je me suis juste assis là et je me suis dit ‘D’accord. Je vais prendre un moment et répondre à ce type. Alors je lui ai répondu. Je me dis ‘Mec, la vie est arrivée. Cette première photo date d’il y a 30 ans.' »

Il a poursuivi: « Alors j’ai juste dit: ‘Vous savez quoi?’ J’ai dit à ma femme – elle est coiffeuse – j’ai juste dit : » Plus de teinture pour les cheveux. Plus besoin d’essayer de dissimuler le fait que… » Parce que je suppose que, d’un point de vue vanité, la plupart des musiciens se teignent la barbe, ils se teindre les sourcils, ils teignent toute cette merde. Et je me suis juste assis là et je me suis dit : « Tu sais quoi ? J’ai 62 ans maintenant. Je suis en relativement bonne forme. J’ai toujours mes cheveux. Alors je Je ne vais plus le teindre. C’est Jean Corabi à 62 ans, et je l’embrasse pleinement, parce que c’est ce que nous faisons en tant qu’êtres humains – nous vieillissons. »

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré « Fer à cheval et grenades à main », il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû le 12 avril 2022 via Livres d’oiseaux rares.



