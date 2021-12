L’ancien chanteur de Mötley Crüe, John Corabi, raconte des histoires sur sa rencontre avec Aerosmith et interprète la reprise de « Seasons Of Wither » (vidéo)

RichG TV a mis en ligne une vidéo de Jean Corabi raconter des histoires sur ses premières rencontres avec les membres de AÉROSMITH après avoir rejoint MOTLEY CRUE. Les clips, qui ont été tournés vendredi dernier (3 décembre) à The Backyard à Waco, Texas, incluent également Corabiles performances acoustiques de AÉROSMITH‘s « Les saisons du flétrissement ».

Dans une récente interview avec Legendary Rock Interviews, Corabi a déclaré au sujet de son amour pour AÉROSMITH: « Mon premier groupe de reprises, nous faisions « Même vieille chanson et danse ». Nous faisions ‘Dessiner la ligne’, « La faute à personne ». On l’a fait… Putain, c’était quoi l’autre ? ‘La pomme d’Adam’, « Jouets dans le grenier ». Nous avons aimé huit ou dix AÉROSMITH Chansons. Ensuite, j’étais dans un groupe de reprises et nous avons fait un AÉROSMITH hommage. Alors nous avons fait ‘Pas de surprise’, « Le blues de la vache à lait », comme toute la merde. Donc, chaque fois que j’ai l’occasion de le faire, je lance un AÉROSMITH chanson là-bas. Malheureusement, ma voix n’est plus ce qu’elle était, alors chanter des chansons comme « La faute à personne » est un peu difficile donc je vais juste essayer de trouver ceux que je peux chanter. »

Plus tôt cette année, Corabi nommé AÉROSMITHl’album classique de 1976 « Rochers » comme l’un des cinq disques qui ont changé sa vie. Dans une interview avec Roppongi Rocks, il a appelé « Rochers » « un disque parfaitement écrit, interprété et enregistré. AÉROSMITH tirer sur tous les cylindres. Neuf chansons, 37 minutes de coups de pied dans le cul », a-t-il déclaré.

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré « Fer à cheval et grenades à main », il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû le 12 avril 2022 via Livres d’oiseaux rares.



