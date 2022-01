L’ancien chanteur de Mötley Crüe, John Corabi, se souvient du « One Beef » qu’il avait eu avec Nikki Sixx

Ex-MOTLEY CRUE chanteuse Jean Corabi a de nouveau dit qu’il n’avait « aucune idée » pourquoi Nikki Sixx décrirait le processus d’écriture du groupe « Motley Crue » LP comme une expérience prolongée et difficile.

Corabi rejoint CRÜE en 1992 en remplacement du chanteur original du groupe, Vince Neil, qui a été licencié en raison de différends personnels. Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Il y a six ans, le MOTLEY CRUE le bassiste a dit Suède Rock Magazine à propos de l’album éponyme du groupe : « Je pense que c’était un disque très flou. C’était douloureux pour moi, parce que Jean Corabi Je ne peux pas écrire de paroles, et j’ai dû faire tout ce travail.

« C’était la première fois que je devais travailler avec quelqu’un qui voulait participer aux paroles », a-t-il poursuivi. « Et mon niveau est si élevé que c’était si difficile, cela a pris des mois. D’habitude, j’écris une série de paroles en une heure.

« Il s’agit d’avoir des informations refoulées et de l’agressivité et juste [letting it out]. C’était juste difficile, parce que c’était un gars assez gentil, mais il n’avait tout simplement pas ce feu, et c’était difficile pour moi. »

Lorsqu’on lui a demandé dans une récente interview avec Thomas S. Orwat, Jr. de Rock Interview Series pourquoi Nikki feraient ces commentaires plus de deux décennies après la CRÜE LP est sorti, Corabi a déclaré : « quelques personnes m’ont demandé : « Qu’est-ce que vous avez et Nikki?’ Et je dis : ‘Je n’en ai aucune putain d’idée.’ Je ne sais pas. Le seul boeuf que j’ai eu avec Nikki c’était probablement il y a 10 ans, et c’était quelque chose en rapport avec son…

« J’avais fait une interview. Et j’étais au Brésil. Et l’intervieweur m’a posé une question, et ils ont dit: ‘Avez-vous lu Nikkile livre « Les journaux d’héroïne »?' », a-t-il poursuivi, faisant référence Sixxle livre de 2007 qui aurait été tiré de journaux réels Sixx maintenu à la fin des années 80 alors qu’il était en proie à une dépendance à l’héroïne presque mortelle. « Et j’ai dit: ‘Oui. Je possède le livre. J’ai acheté le livre.’ Et il a dit : « Qu’en pensez-vous ? Et j’ai dit : ‘C’est une excellente lecture.’ Maintenant, le gars, je ne sais pas s’il faisait ça pour m’appâter ou quoi, mais le gars a dit : « Eh bien, tu crois tout ça ? » Et j’ai dit : « Peu importe, mec. Ça n’a pas d’importance. C’est une bonne lecture. » Et il dit : « Eh bien, pensez-vous que c’était coloré ? » Et j’ai dit : « Bien sûr. Bien sûr que c’était le cas. » « Eh bien, pourquoi dites-vous cela ? » ‘Eh bien, parce que [the CRÜE official band biography] ‘La saleté’ était coloré. je sais pertinemment ‘La saleté’ était coloré. … Et puis j’ai dit: ‘Et en plus, tous les héroïnomanes que je connaissais n’avaient pas eu la prévoyance d’apporter un journal avec eux et d’écrire des conneries comme cela se passait ou ne pouvaient pas se souvenir de ce qu’ils avaient fait la nuit précédente.’ Maintenant, je l’ai suivi avec, ‘Peut-être NikkiC’est différent, mais ceux que je connaissais… Alors je pense que c’était un peu… C’était peut-être un peu coloré. Et nous en sommes restés là. Puis, deux mois plus tard, Nikki m’a envoyé un e-mail et il était énervé. Il me dit : « Mec, je n’apprécie pas que tu t’inscris dans mon livre. » Et je dis, ‘Je ne l’ai pas craché.’ Alors je lui ai répondu et j’ai dit : ‘D’accord. Tout d’abord, deux ou trois choses. Avez-vous lu l’intégralité de l’interview ? Parce que dans l’interview, j’ai dit, au début et à la fin, que c’était une bonne lecture et j’ai acheté le livre. Et puis j’ai dit : ‘Pourquoi tu t’en fous de tout ce que j’ai à dire ?’ Et j’ai juste appuyé sur ‘envoyer’. Et puis il est revenu et il a dit : ‘Oh, d’accord, mec. Pardon. Je n’ai pas tout lu… D’accord. Super. Impressionnant.’ Et c’était cool. Il a été mis au lit.

« Je n’ai jamais rien dit de négatif à propos de ce groupe », Corabi ajoutée. « Mais tout d’un coup, il a commencé par : »Corabi ne sais pas écrire.’ ‘C’était douloureux.’ « Il n’a pas de feu. Et je me disais juste : « D’où est-ce que ça vient, bordel ? » C’était juste aléatoire. Maintenant c’est bizarre. Si j’y réponds, [the music new web sites] prenez chaque petit morceau de cornue et ils le dissèquent et ensuite ils réimpriment juste les parties qui – vous savez, l’appât à clics – et c’est juste cette chose en cours, comme je le dis Nikki n’aime pas ça, et c’est un va-et-vient entre moi et moi Nikki alors qu’en réalité, je n’ai aucune mauvaise chose à dire sur aucun d’entre eux. Ils ne sont pas pertinents pour moi – complètement hors de propos. »

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. « Live 94 : Une nuit à Nashville » documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus « 10 000 milles », qui a été initialement publié en tant que morceau bonus sur la version japonaise du « Quaternaire » EP.

Corabi récemment terminé le travail sur son autobiographie. Titré « Fer à cheval et grenades à main », il a été écrit avec l’aide de MOTLEY CRUE historien/auteur Paul Miles, et est dû en juin via Livres d’oiseaux rares.