L’ancien chanteur de Mötley Crüe John Corabi sort un nouveau single “Cosi Bella (So Beautiful)”

Ancien MOTLEY CRUE leader Jean Corabi, qui a rejoint le groupe en 1992 en remplacement du chanteur original Vince Neil, a sorti un nouveau single, “Cosi Bella (Tellement Belle)”. La chanson est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Une vidéo musicale d’accompagnement peut être visionnée ci-dessous.

“Cosi Bella (Tellement Belle)” a été produit et co-écrit en Corabiville natale de Nashville, Tennessee, avec Marti Frederiksen (AÉROSMITH, OZZY OSBOURNE) et est le premier de plusieurs nouveaux singles à être disponibles.

“Cosi Bella” est née d’une session d’écriture que j’ai faite avec Marti pour LES MARGUERITES MORTES‘ « Brûlez-le » enregistrement”, déclare Corabi. “J’avais l’idée initiale du couplet et un refrain qui ne fonctionnait pas tout à fait pour l’air. Je l’ai joué pour Marti, et il a aimé l’idée mais m’a donné une meilleure idée pour le refrain. Nous avons enregistré l’idée approximative sur mon téléphone, avec nous deux en train de répandre la mélodie. LES MARGUERITES entendu l’idée, mais j’ai senti qu’elle ne correspondait pas tout à fait à leur format, alors je l’ai mise au lit un peu. Après avoir quitté le groupe en 2019, j’ai commencé à revisiter de vieilles idées que j’avais et je me suis assis et j’ai enregistré le morceau. Être nouveau à Outils professionnel, j’ai pris la chanson aussi loin que j’ai pu et je l’ai envoyée à Marti produire. J’ai expliqué que la chanson était musicalement inspirée dans une certaine mesure par ‘Penny Lane’ par LES BEATLES et ‘La reine tueuse’ par QUEEN, donc Marti et son fils Évan recouper la batterie et la basse, ajouter des cuivres et saupoudrer leur poudre de fée magique sur la piste pour lui donner ce son brillant et poli. J’ai écrit les paroles, et après avoir chanté la chanson, je me suis senti ‘Si belle’ était une sorte de titre moyen, alors j’ai recherché ces mots dans une application de traduction et je les ai trouvés en italien (‘Cosi Bella’) et j’ai senti qu’il sonnait bien. Ce n’est pas ce que certaines personnes attendent vraiment de moi, mais J’ADORE la façon dont la chanson s’est déroulée, et c’est juste une petite chanson d’amour joyeuse et optimiste avec une touche ! J’espère que vous l’apprécierez autant que moi.”

Avec Corabi au chant, MOTLEY CRUE a sorti un CD complet acclamé par la critique, qui a fini par être un échec commercial dans le sillage du grunge malgré un classement dans le Top 10 du palmarès des albums. Lorsque Daniel est revenu au bercail en 1997, Corabi a été laissé à lui-même et a formé le groupe SYNDICAT avec ex-EMBRASSER guitariste Bruce Kulick.

Corabi en 2016 a dit qu’il éviterait de parler de MOTLEY CRUE à l’avenir parce qu’il ne voulait pas que ses commentaires sur Sixx sombrer dans une querelle.

Dans une interview avec Suède Rock Magazine, Nikki dit qu’écrire le “Motley Crue” LP avec Corabi a été une expérience longue et difficile. Il est allé l’appeler “un disque très flou” qui était “douloureux pour moi, parce que Jean Corabi Je ne peux pas écrire de paroles, et j’ai dû faire tout ce travail.”

En février 2018, Corabi a sorti un album live de sa performance de MOTLEY CRUEl’intégralité de l’album éponyme de 1994, enregistré le 27 octobre 2015 à Nashville, Tennessee. “Live ’94 : Une nuit à Nashville” documente l’album dans son intégralité avec la piste bonus “10 000 milles”, qui a été initialement publié en tant que morceau bonus sur la version japonaise du “Quaternaire” EP.



