L’ancien chanteur de Queensrÿche Geoff Tate n’exclut pas l’écriture d’autobiographie

Dans une nouvelle interview avec Sonic Perspectives, ancien QUEENSRŸCHE chanteur Geoff Tate on lui a demandé s’il avait déjà pensé à écrire une autobiographie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai déjà beaucoup de choses écrites. Je suis une sorte de rédacteur de journal, je fais le suivi de tout, parce que, honnêtement, plus je vieillis, je ne me souviens pas de tout. Je reviens et lis ce que j’ai écrit pour me souvenir des dates et des lieux. Parce que j’ai joué tellement de spectacles – des milliers de spectacles – dans différents endroits à travers le monde, et honnêtement, vous oubliez en quelque sorte, à moins que vous ne gardiez une trace et que vous ne l’écriviez. Vous oubliez où vous étiez, ou vous vous souvenez qu’il y a eu quelque chose qui s’est passé là-bas et peut-être que vous pouvez vous souvenir de la situation, mais vous ne savez pas où vous étiez.

« J’ai beaucoup de choses écrites – probablement huit ou neuf cents pages d’informations », a-t-il révélé. « C’est à peu près organisé par date. Je pense que peut-être que quand je serai assez vieux pour me retirer du chant sur la route, je ferai peut-être quelque chose à ce moment-là. »

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été conclu après une bataille juridique de près de deux ans au cours de laquelle le chanteur avait intenté une action en justice pour les droits sur le QUEENSRŸCHE nom après avoir été limogé en 2012.

Tate a été remplacé dans QUEENSRŸCHE par l’ancien GLOIRE CRIMSON chanteuse Todd La Torre.

Le mois dernier, Tate a annoncé une dizaine de dates américaines à la fin de l’été et à l’automne dans le cadre d’une tournée célébrant le 30e anniversaire de QUEENSRŸCHEde « Empire » et « Rage pour l’ordre » albums.

Pour plus d’informations, y compris les liens pour les billets et les liens pour les laissez-passer de rencontre à acheter pour se réunir Geoff et son groupe après les concerts, visitez www.geofftate.com.

Au début de l’année dernière, Tate a été contraint de reporter un certain nombre de ses dates de tournée en raison de la pandémie de coronavirus qui se propage à travers le monde.

Tate a passé les deux premiers mois de 2020 à effectuer le QUEENSRŸCHE des albums « Rage pour l’ordre » et « Empire » dans leur intégralité sur le « Tournée du 30e anniversaire de l’Empire », qui a débuté en janvier 2020 en Norvège. Avant cela, Geoff a célébré le 30e anniversaire de QUEENSRŸCHEde « Opération: Mindcrime » album sur les tournées européennes et américaines.

Tatele message deQUEENSRŸCHE bande FONCTIONNEMENT: MINDCRIME a sorti trois albums en trois ans dans le cadre d’une trilogie: « La clé » (Septembre 2015), « Résurrection » (Septembre 2016) et « La nouvelle réalité » (Décembre 2017).

En 2019, Geoff a sorti le premier album de OBLIVION DOUCE via Frontiers Music Srl. Le projet a vu Tate faire équipe avec une distribution stellaire de musiciens italiens dirigée par Simone Mularoni, le cerveau des maîtres prog metal DGM. La deuxième OBLIVION DOUCE album, « Sans relâche », arrivera le 9 avril via Frontiers Music Srl. Cette fois, la production a été assurée par le maestro italien du métal Aldo Lonobile (SPHÈRE SECRET, AVALON DE TIMO TOLKKI, ARCHON ANGE).



