L’ancien chanteur de Quiet Riot Paul Shortino dit qu’il a battu Covid 19 après avoir pris un médicament antiparasitaire non recommandé par la FDA

Ancien ÉMEUTE CALME et courant COUPE BRUT chanteur Paul Shortino affirme qu’il a battu COVID-19 en prenant de l’ivermectine, un médicament antiparasitaire bon marché et largement disponible qui a été présenté par certains sur les réseaux sociaux comme un “remède miracle” COVID-19.

Bien qu’il existe des utilisations approuvées de l’ivermectine chez l’homme, notamment pour le traitement de certains vers parasites, elle n’est pas approuvée par le FDA pour la prévention ou le traitement du COVID-19. Le FDA dit que vous ne devez prendre aucun médicament pour traiter ou prévenir le COVID-19 à moins qu’il ne vous ait été prescrit par votre fournisseur de soins de santé et acquis auprès d’une source légitime. L’ivermectine est prescrite à des doses très spécifiques pour certains vers parasites. Ce n’est pas un médicament antiviral.

L’homme de 68 ans Shortino, qui “aime” fréquemment les tweets qui amplifient les points de discussion républicains et qui sont désobligeants envers les démocrates, a parlé de sa bataille contre le COVID dans une série de tweets plus tôt dans la journée (lundi 9 août): il a partagé un article sur l’efficacité supposée de l’ivermectine contre COVID- 19, et il a ajouté dans un message d’accompagnement: “J’ai eu Covid a pris ce médicament avec MethyIPREDNISolone connu sous le nom de Zpack. 6 jours plus tard pas de Covid. Et maintenant j’ai les anticorps. Certains amis qui ont pris le Shot sont morts ou sont allés à l’hôpital. Quelque chose très mal ici. Faites vos propres recherches. “

Il a poursuivi: “Pourquoi ne donnent-ils pas ce médicament aux gens. Ma femme et moi-même en sommes la preuve vivante. Oh, la dépopulation. Les Américains doivent se serrer les coudes et exiger que ce médicament soit distribué.”

Quand une Twitter l’utilisateur a dit Shortino que vous ne devez « jamais utiliser de médicaments destinés aux animaux sur vous-même. Si vous avez une ordonnance d’ivermectine pour FDA-utilisation approuvée, obtenez-le d’une source légitime et prenez-le exactement comme prescrit. Et ne venez pas au Canada pour ça!”, Paul a répliqué: “Je vais m’en tenir à ce que le docteur me prescrit. Et prenez-le avec un Zpack. Parce que cela a fonctionné.”

Il a poursuivi: “Tendez la main aux médecins des États rouges. Essayez également Canada Pharmacies”. “Rejoignez les médecins de première ligne qui sont chrétiens vous prescriront ce médicament”.

Un autre Twitter l’utilisateur a sonné, “Allez. Je fais confiance aux médecins et à la science, pas à Internet!”, auquel Paul a déclaré: “J’ai reçu mes médicaments d’un médecin. six jours plus tard, je suis sur Covid. Je ne crois pas que ce soit un vaccin. Je crois que c’est un vaccin comme un vaccin contre la grippe parce que vous devez le reprendre plus tard.

“Je pense que tout le monde devrait faire ce qu’il pense être le mieux”, a-t-il ajouté. “S’il porte un masque, prend le coup. Que Dieu vous bénisse ? Cœur rouge, je ne fais que transmettre des informations. Le médicament ne fonctionne pas, aucune raison de mentir.”

Le mois dernier, un article résumant les résultats d’un essai clinique semblant montrer que l’ivermectine peut réduire les taux de mortalité liés au COVID-19 de plus de 90 % a été retiré en raison de “préoccupations éthiques”.

Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses à Vanderbilt, a déclaré WKRN: “Les études, malheureusement, montrent que ce médicament, comme d’autres médicaments qui ont été essayés, ne fonctionne tout simplement pas.

“Certaines personnes ont reçu des doses de vétérinaires si vous pouvez le croire. Et bien sûr, les formulations vétérinaires ne sont pas conçues pour un usage humain.

“Certains des effets secondaires concernent des troubles intestinaux, des nausées, des vomissements, de la diarrhée, mais d’autres sont un peu plus graves, vous pouvez perdre votre sens de l’équilibre, ce qui n’est pas très bon. Et à l’occasion, il s’agit en fait de convulsions précipitées et de coma. Et il y a eu des gens qui sont morts.”

En février dernier, Shortino dit au “Aïe, tu es sur mes cheveux” podcast et radio montrent qu’il ne craignait pas de contracter COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il a dit: “Je n’en ai pas vraiment peur. Je pense [other] les gens en ont plus peur. Je crois tellement à la loi de l’attraction que si vous n’en avez pas peur, et que vous dites que vous n’en avez pas peur, je ne pense pas que vous allez le contracter. Je connais des gens qui l’ont contracté et qui avaient tellement peur de l’avoir. Et puis ils l’ont juste mis là-bas.”

Le chanteur a poursuivi: “Tout commence par une pensée, et tout est sur une fréquence, donc si vous mettez quelque chose là-bas, vous le récupérerez. Donc, vous ne devriez penser qu’à ce que vous voulez, pas à ce que vous ne voulez pas . [Don’t think] ‘Je ne veux pas avoir ça. Je ne veux pas avoir le COVID.'”

En mai, mon collègue rocker conservateur Ted Nugent a révélé qu’il utilisait également de l’ivermectine, ainsi que de l’hydroxychloroquine et diverses vitamines, pour battre COVID-19. Il a ajouté qu’il “a pris des soins intelligents et guidés par des professionnels” de la part du Médecins de première ligne, un groupe de médecins qui a réalisé une vidéo en juillet 2020 appelant à l’utilisation de l’hydroxychloroquine pour lutter contre le nouveau coronavirus, malgré les avertissements d’experts en santé publique.

ÉMEUTE CALMEle quatrième album de 1988 “QR”, était le seul LP du groupe à présenter Shortino. Avant de rejoindre ÉMEUTE CALME, Paul a chanté sur deux albums studio acclamés de COUPE BRUT, l’effort éponyme de 1985 et les années 1986 “Te veut!”

