L’ancien chanteur de Skid Row Johnny Solinger diagnostiqué avec une insuffisance hépatique

Ancien SKID ROW chanteur Johnny Solinger a annoncé qu’il souffrait d’insuffisance hépatique.

Solinger, qui était membre de SKID ROW de 1999 à 2015, apparaissant sur le “Peau épaisse” et “Révolutions par minute” albums, ainsi que les “United World Rebellion” et “Rise Of The Damnation Army” EPs, a révélé son diagnostic dans une mise à jour des médias sociaux plus tôt dans la journée (samedi 8 mai). Il a écrit: “C’est avec le cœur lourd que je dois faire savoir à tout le monde ce qui se passe avec moi et ma santé. J’ai été hospitalisé pendant le mois dernier. On m’a diagnostiqué une insuffisance hépatique. Et le pronostic n’est pas si bon. Comme avec la plupart des musiciens, je n’ai pas d’assurance maladie et il est très difficile d’obtenir des soins appropriés sans elle.

«Je suis actuellement sous au moins sept médicaments différents et j’ai besoin de drainer mon abdomen du liquide qui s’accumule tous les deux jours. J’ai perdu beaucoup de force et j’aurai également besoin d’une thérapie physique.

“Pour le moment, je cherche à organiser une sorte de collecte de fonds pour aider avec les factures médicales et les soins palliatifs dont j’aurai besoin dans les mois à venir. Je demande à ceux d’entre vous qui pourraient aider à mettre en place de faire un pas en avant. Je ne vous demanderais pas tout cela si je n’avais pas vraiment besoin d’aide, mais c’est malheureusement là que j’en suis.

«J’apprécie et je veux que vous me gardiez tous dans vos pensées et que vous m’envoyiez toutes les vibrations de guérison que vous pouvez, mais je m’épuise facilement, alors je vous demanderai de ne pas appeler ou de ne pas envoyer de SMS à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Mais s’il vous plaît, si vous pouvez aider en cette période difficile, je l’apprécierai de tout cœur.

“Je vous aime tous. Je publierai un lien où vous pourrez faire un don très bientôt, mais je voulais vous mettre à jour sur ma condition.”

Solinger a été viré par SKID ROW en avril 2015 et remplacé par TNT chanteur Tony Harnell. Tony a quitté le groupe seulement huit mois plus tard, et a été remplacé par le chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Theart, qui a déjà affronté FORCE DU DRAGON, CHAR et Je suis moi.

SKID ROW bassiste Rachel Bolan a confirmé que Solinger a été expulsé du groupe, contredisant l’affirmation du chanteur selon laquelle il “a décidé de partir SKID ROW poursuivre [his] carrière solo.”

Demandé ce qui a conduit à Solingerdépart de SKID ROW, Rachel dit: “C’était évident. Il y avait certaines choses qui se passaient sur la route qui nous ont amenés à réfléchir … Les choses se passaient depuis un petit moment. Et, vous savez, je ne suis pas ici pour dire quoi que ce soit de mal sur le mec.

«À certains moments, vous avez juste le sentiment que quelqu’un ne met pas cent pour cent dans les choses», a-t-il ajouté. “Et SKID ROW est très important pour le reste d’entre nous. Et nous voulions continuer avec des performances de qualité et des chansons de qualité, alors nous avons décidé de faire un changement. “

On leur a demandé s’il y avait un moment où ils avaient l’impression que les choses «cliquaient» et «100% à droite» entre Solinger et le reste du groupe, Rachel Raconté «Eddie Trunk Live»: “Nous cliquions beaucoup. Je pensais que nous avions fait beaucoup de bonne musique ensemble. Et même avec [the ongoing trilogy of] EP, quand nous étions en studio, nous faisions de la bonne musique. Serpent [guitarist Dave Sabo] et j’écrivais, et tout le monde est entré et a vraiment sombré dedans. Je pense que c’est quand nous étions en studio qu’il est vraiment devenu évident que nous n’avions pas tous le même cœur et la même âme … Nous ne mettions pas tous la même chose cœur et âme dedans. Et c’est juste une de ces choses, mec. C’est difficile de prendre une décision comme celle-ci, mais nous l’avons fait. “

Ajoutée Serpent: “Cela n’a rien à voir avec Johnny ne pas être une bonne personne; c’est une très bonne personne et nous nous entendons tous bien. Il n’y a aucune animosité de notre part. Et ce sont de terribles décisions à prendre, mec. Ils sont affreux. Le gars est avec nous depuis quinze ans, et nous avons vu beaucoup de kilomètres de route ensemble, et je me sens extrêmement chanceux d’avoir passé ce temps dans un groupe avec lui. Et c’est un grand chanteur et il ira bien. Il va poursuivre ses trucs en solo, je suppose, et c’est ce qu’il devrait faire. “

Sur le thème de comment Solinger a réagi au licenciement de SKID ROW, Serpent a dit: “Il n’y avait pas de cris ni de cris. Nous étions tous les deux très respectueux l’un envers l’autre. Et nous devrions l’être. Je veux dire, comme je l’ai dit, nous avons parcouru beaucoup de kilomètres ensemble, et ce n’est pas quelque chose de facile. de toute façon, mais pourtant c’est quelque chose qui était nécessaire. “

A demandé comment se séparer de Solinger était différent de la scission avec Sébastien Bach en 1996, Rachel a dit: “C’était une situation complètement différente. Il y avait beaucoup de mauvais sang là-bas, et… Ouais, c’était une situation complètement différente. C’est quelque chose, comme Serpent dit, il n’y a pas d’animosité. C’est juste… Nous n’avions pas tous les yeux rivés sur le même prix à ce stade, et cela a interféré. Cela a interféré avec l’avancement. Et c’est pourquoi nous avons fait un changement. “

Fin 2019, Solinger a été blessé dans un accident de voiture et a été contraint de reporter certaines de ses expositions personnelles.