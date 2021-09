L’ancien chanteur de Skid Row Sebastian Bach révèle la partie la plus difficile de l’intégralité de l’album “Slave To The Grind”

Ancien RANGÉE DE DÉPANNAGE chanteur Sébastien Bach reviendra sur scène cet automne pour une tournée célébrant le 30e anniversaire de l’album acclamé double platine du groupe “Esclave à la mouture”. Le trek débutera le 25 septembre à Waterloo, New York et se terminera à San Diego, en Californie, le 17 décembre.

Lors d’une apparition sur SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” le jeudi (23 septembre), Bach déclaré au sujet de la tournée à venir (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET): “Faisaient [the ‘Slave To The Grind’ album] dans son intégralité. Nous l’avons déjà fait une fois. Nous l’avons fait au Whisky [A Go Go in West Hollywood, California] de retour en 2018 une fois. Et c’était vraiment drôle parce que nous avons fait le premier RANGÉE DE DÉPANNAGE album le premier soir et ‘Trimer’ sur la seconde. La foule de la première nuit était composée de filles mur à mur. [Laughs] Je suis juste honnête. La deuxième nuit était des mecs mur à mur. Cela n’aurait pas pu être une foule plus différente – des mecs avec des crochets dans le nez et de longs lobes d’oreilles avec des trucs bizarres.

“Quand je lis des allers-retours dans la presse, ce que nous faisons tous, que nous voulions l’admettre ou non, Rachel [Bolan, SKID ROW bassist] une fois, j’ai fait un commentaire que lorsque nous avons publié ‘Trimer’, nous avons perdu la moitié de notre public féminin”, a-t-il poursuivi. “Et ma réponse immédiate à cela a été :” Mec, tu ne te souviens pas du GUNS N’ ROSES tournée?’, parce qu’il y avait beaucoup de femmes qui se sont présentées à celle-là. Mais rétrospectivement, après avoir interprété le premier album lors d’une tournée complète, il a raison – l’attrait de chansons comme « Je ne supporte pas le chagrin d’amour » et « Secousse de serpent à sonnettes », les nanas adorent ces chansons. Et les mecs aiment ‘Affaires de singe’ et ‘Fais-toi foutre’ – les mecs adorent ça. Alors, hé, mec, moi et Rachel juste d’accord sur quelque chose.”

Selon Bach, il effectuera le “Esclave à la mouture” LP “en séquence sauf pour une chanson. Nous faisons la moitié de la chanson ‘Fais-toi foutre’ parce que la moitié de la chanson, les paroles ne sont pas acceptables de nos jours”, a-t-il expliqué. “Même si je me suis disputé, quand j’enregistrais cette chanson, à propos des paroles de cette chanson [being] extrême. Mais nous en faisons la moitié.”

Interrogé sur la partie la plus difficile de l’exécution de tous les “Esclave à la mouture” sera pour lui, Sébastien dit : « Je vais vous dire, honnêtement — la fin de « Jésus des sables mouvants ». C’est moi qui pousse ma voix et mes mélodies, mes coups de langue, c’est ça qui pousse au max. C’est vraiment difficile à faire.

“Je dois dire ceci, que parfois les fans perdent de vue le fait que faire un disque n’est pas jouer un spectacle”, a-t-il poursuivi. “Faire un disque, vous êtes complètement immobile. Vous êtes dans un studio climatisé, et vous pouvez essayer autant de fois que vous le souhaitez pour obtenir la prise ultime que vous voulez. Ce n’est pas la même chose que d’aller là-bas et vous obtenez un coup, et c’est tout. Et si vous n’utilisez pas de cassettes, tant pis pour vous. Si vous vous trompez, tout le monde le saura.

“Ça ne m’intéresse pas d’aller à une émission de karaoké, ça ne m’intéresse pas. Donc c’est comme ça.

“J’utilise des effets parfois, mais je n’utilise pas Réglage automatique ou rien.”

L’été dernier, Bolan Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” que lui et son RANGÉE DE DÉPANNAGE les membres du groupe s’embarqueraient dans un “Esclave à la mouture” Tournée du 30e anniversaire en 2021. “Nous ferons l’album dans son intégralité, puis nous ferons un tas de trucs pour coïncider avec lui”, a-t-il déclaré. “Nous sommes assez excités et les spectacles sont réservés. Nous gardons les doigts croisés pour que tout se passe… Ce sera cool, d’aller là-bas et de faire « Esclave à la mouture » de haut en bas. Ce sera amusant.”

Selon Bolan, RANGÉE DE DÉPANNAGE n’a pas célébré le 30e anniversaire du premier album éponyme du groupe en 2019 parce que “le timing n’a pas vraiment fonctionné. Nous avions tellement d’autres choses de prévu, et puis tout d’un coup, boum, c’était ici”, il expliqua. “Peut-être sur la route [we’ll celebrate it]. Peut-être [for the] 40e [anniversary]. [Laughs]”

Bach devant RANGÉE DE DÉPANNAGE jusqu’en 1996, date à laquelle il a été licencié. Au lieu de jeter l’éponge, les membres restants ont fait une pause et ont continué à jouer brièvement dans un groupe appelé OZONE LUNDI.

En 1999, RANGÉE DE DÉPANNAGE réformé et, après un peu de remaniement au fil des ans, a présenté une gamme composée de Bolan et guitaristes Sabo et Colline Scotti, aux côtés de Forgeron et chanteur Johnny Solinger.

RANGÉE DE DÉPANNAGE mis à la porte Solinger par téléphone en avril 2015, quelques heures avant d’annoncer l’ex-TNT chanteur Tony Harnell comme son remplaçant. Huit mois plus tard, Harnell a quitté le groupe et a été remplacé par un chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.