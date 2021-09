L’ancien chanteur de Styx Dennis Deyoung dit qu’il serait “perplexe” si quelqu’un le confondait vocalement avec Lawrence Gowan

Dans une récente interview avec Rock History Music, l’original STYX chanteur Dennis DeYoung on lui a demandé son avis sur l’homme qui l’a remplacé, Laurent Gowan. Gowan a été dans STYX pendant 22 ans, ce qui est plus long que DeYoungpremier run avec le groupe.

“Je l’ai dit un million de fois : Larry Gowan est le meilleur Larry Gowan sur la planète,” Denis mentionné. “Personne n’est meilleur Larry Gowan que Larry. je suis le meilleur Dennis DeYoung encore à ce jour.

“Les joueurs – un centime la douzaine”, a-t-il poursuivi. “Je ne parle pas des joueurs [with] originalité. Mais copier quelqu’un ? Je viens de voir une fille japonaise de quatre ans faire tout le Eddie Van Halen solos dans sa chambre. Vous pouvez faire jouer les gens. Ils sont un sou la douzaine. Ils le sont vraiment. Mais les chanteurs – ils ont de l’ADN, bébé ; ils ont de l’ADN. Et si tu me confondais vocalement avec Larry, je serais perplexe.

“Donc, Larry, il a accepté le poste”, DeYoung, la voix derrière de tels STYX classiques comme “Viens voguer”, “Le meilleur des temps”, “Pièces de huit” et “Bébé”, ajoutée. “Il savait dans quoi il s’embarquait. Et il le porte bien. Il comprend. Ce n’est pas un négateur. Il ne l’a jamais été. Larry voulait jouer [the DeYoung-penned song] ‘Monsieur. Roboto’ il y a 20 ans. Larry l’a dit. Parce qu’il l’a aimé quand il est sorti pour la première fois. Et il n’est pas dans ce ‘Je dois appartenir à un parti politique’ et avoir ce dogme ou cette idéologie. Non.

“Donc, Larry est le meilleur Larry Gowan. Personne ne vient même près de moi comme Dennis DeYoung. Je cherche haut et loin ce gamin qui apparaît sur Youtube ça me cloue. Je ne l’ai pas vu. Quelques personnes se rapprochent.”

DeYoung co-fondé STYX adolescent aux côtés de ses voisins Mandrin et Jean Panozzo au début des années 1970. Jacques Jeune rejoint peu de temps après, avec Tommy Shaw à bord en 1975.

DeYoung a sorti son dernier album studio, “26 Est, Vol 2”, en juin via Frontières Musique Srl.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).