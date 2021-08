L’ancien chanteur de troubles Eric Wagner décède après une bataille contre la pneumonie de Covid

Eric Wagner, le chanteur original des légendes du doom metal DIFFICULTÉ, est décédé après une bataille contre la pneumonie COVID. Il avait 62 ans.

Les nouvelles de Wagnerle décès de s a été confirmé tard hier soir par son fils Luc Wagner. Luc a écrit sur les réseaux sociaux : “Hé, tout ça c’est Luc Wagner son fils aîné. Eric Wagner nous a quittés.”

aussi en deuil Wagnerla mort de est son ancienne LE CRÂNE compagnon de groupe Chuck Robinson. Il a écrit sur Facebook: “Ce matin, je me suis réveillé avec la pire des nouvelles… Nous sommes tous vraiment dévastés… Mon cher ami, compagnon de groupe et frère Eric Wagner a passé. Bonne nuit tentateur.. Nous t’aimons..”

Il y a moins d’une semaine que WagnerLes camarades du groupe ont rendu public le fait qu’il était infecté par le nouveau coronavirus. À l’époque, LE CRÂNE a écrit : « Nous ne pourrons pas jouer Las Vegas psychopathe ce jeudi. Alors que 3 sur 4 d’entre nous qui ont été testés positifs au Covid se rétablissent bien… Eric WagnerLe combat avec Covid s’est aggravé et il a été admis à l’hôpital hier avec une pneumonie COVID. Des pensées et des mots positifs seront utiles.”

Quelques jours plus tôt, LE CRÂNE a déposé sa tournée avec L’OBSESSION, citant “la situation actuelle et croissante du COVID qui balaie à nouveau le pays, en particulier dans le Sud”. Le groupe a déclaré qu’il “reprogrammerait autant que possible et qu’il tournerait à nouveau correctement lorsque les choses se calmeraient”.

Les personnes non vaccinées, comme Wagner aurait été, sont plus susceptibles d’être hospitalisés ou de mourir du COVID-19 que les personnes entièrement vaccinées.

Les experts en maladies infectieuses ont déclaré que les épidémies à grande échelle parmi les personnes non vaccinées sont alimentées par la variante delta hautement contagieuse.

Dr Rodrigo Hasbun, professeur de médecine en maladies infectieuses à UTHealth, a déclaré à ABC13 à propos de la pneumonie COVID : « Lorsque vous avez une infection virale et qu’elle s’installe pour la première fois, dans un sous-groupe de patients, environ 10 % à 15 % des patients, vous développer une très grande réaction immunitaire au virus, et c’est ce qui se développe et provoque la pneumonie.”

Quant à la gravité, Hasbun a déclaré: “La pneumonie COVID est vraiment le début. Ils développent un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), puis ils sont intubés et ventilés et ce sont les patients qui meurent généralement de COVID. Avec les nouveaux médicaments, nous voyons moins de mortalité quand nous n’avions pas tous ces médicaments.”

Demandé quelles sont les perspectives pour quelqu’un qui l’obtient, Hasbun Raconté ABC13: “L’année dernière, nous n’avions pas tous ces médicaments, donc nous les voyions simplement progresser et ne faisions rien pour empêcher la progression au début de la pandémie. Nous avons vu comment ils ont progressé du jour au lendemain et ils ont été intubés. Une fois ils sont intubés, c’est très difficile. Certains s’en sortent. Certains finissent par avoir une transplantation pulmonaire, car leurs poumons sont endommagés par la fibrose pulmonaire et certains meurent.

DIFFICULTÉ formé en 1979 et a sorti plusieurs albums classiques comme “Difficulté”, “Frustration maniaque” et “Tête verte en plastique”.

Wagner la gauche DIFFICULTÉ en avril 2008, citant son dédain pour la vie de tournée comme principale raison de son départ.

Dans une interview de 2016 avec maniaque du métal à l’ancienne, Éric a déclaré au sujet de sa séparation avec DIFFICULTÉ: “J’en avais marre de tout. Marre de tourner, de jouer les mêmes chansons tous les soirs. Je voulais faire plus de choses, et je ne nous voyais rien faire de nouveau. J’avais un tas de nouvelles chansons, sur lesquelles j’ai travaillé sur, qui est apparu sur DOIGT NOIR dossiers et LE CRÂNE dossiers.”

Éric était l’un des chanteurs invités sur Dave Grohl‘s (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO) projet parallèle au métal lourd PROBOT, dont l’album de 2004 présentait des chanteurs de heavy metal des années 80 et 90.

L’année dernière, DIFFICULTÉ en partenariat avec Disques de Cœur de Marteau de rééditer l’intégralité du catalogue musical des légendaires doom legends, en plus de leur prochain album. Ce partenariat verra la distribution de toute la bibliothèque musicale du groupe qui s’étend sur trois décennies.

