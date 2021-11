L’ancien chanteur de Turbonegro Hank Von Hell est décédé à 49 ans

Ancien TURBONÉGRO chanteur Hank Von Hell est mort.

Le musicien norvégien, qui a dirigé pendant 17 ans TURBONÉGRO, le soi-disant « plus grand groupe de rock ‘n’ roll underground au monde », est décédé plus tôt dans la journée (vendredi 19 novembre) à l’âge de 49 ans.

Hank Von HellLa mort de a été confirmée dans un communiqué sur ses réseaux sociaux. « Nous sommes très tristes d’annoncer que Hans-Erik Dyvik Husby, également connu dans le monde comme Hank von Hell, est malheureusement décédé le 19 novembre 2021 », indique le communiqué. « Nous vous demandons de bien vouloir respecter la famille et les amis proches en ce moment tragique. »

Après s’être formé à la fin des années 1980 à Nesodden, en Norvège, TURBONÉGRO a enregistré quatre albums bien reçus et a fait de nombreuses tournées avant de se séparer en 1998, citant Von Helvetel’addiction à l’héroïne en est la cause. Une interruption de quatre ans qui a suivi au cours de laquelle Von Helvete enregistré en cure de désintoxication. Une apparition unique en 2002 à la Norvège Fête du quart a conduit au premier nouvel album du groupe en cinq ans, les années 2003 « Cuir Scandinave ». Deux autres albums de retrouvailles suivent, dont celui de 2007 « Retox », après quoi Von Helvete la gauche TURBONÉGRO et a formé un nouveau groupe, DOCTEUR MINUIT & LE CULTE DE LA MERCY.

En 2018, Von Helvete sort son premier album solo, « Manie », et l’a suivi avec celui de l’année dernière « Morte ».

Plus récemment, Hank a contribué les voix d’invité à la chanson « Corbillard Cadillac Noir » sur le dernier album de MOI ET CET HOMME, le groupe dirigé par MONSTRE leader Adam « Nergal » Darski.



