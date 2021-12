L’ancien chanteur de White Lion Mike Tramp sortira le single « You Only Get To Do It Once »

Ancien LION BLANC leader Mike Clochard sortira un nouveau single, « Vous ne pouvez le faire qu’une seule fois », le 7 janvier. Elle est décrite dans un communiqué de presse comme « une chanson rock honnête et dépouillé avec tous les éléments qui font Clochard un artiste si reconnu et aimé – une réflexion autobiographique avec une progression d’accords désarmante et une mélodie qui vous hantera pendant des jours. »

Clochard a déclaré à propos de la piste: « Il semble que tout ce que je fais ces jours-ci, c’est de regarder dans le rétroviseur pour voir où j’étais et ce que j’ai fait. Quand le temps s’arrête presque, comparé à la façon dont il allait trop vite avant . Je cherche maintenant des choses qui m’ont rendu heureux et la raison pour laquelle ils l’ont fait. Être un maniaque de la nostalgie et quelqu’un qui ne veut pas lâcher les bons moments et les vrais moments, quand le monde dans lequel je vivais était un beau Cela devient encore plus important, que quoi que vous fassiez, vous feriez mieux de le faire à fond, parce que « Vous ne pouvez le faire qu’une seule fois ». Cela étant dit, je suis heureux et satisfait d’avoir donné tout ce que j’avais, d’avoir dépensé mon argent quand je le pouvais, cela comptait et j’ai vécu ma vie comme elle devrait l’être. Ces jours-ci, j’écris des chansons à ce sujet, mais ce n’est pas la même chose que lorsque je l’ai vécu. »

« Vous ne pouvez le faire qu’une seule fois » a été créé exclusivement pour Trampthologie.com et y est déjà disponible.

« Au cours des prochaines semaines. Je vais vous présenter et vous présenter Trampthologie, un endroit sûr où nous pouvons partager ma musique et d’autres choses que je fais, sans avoir d’intrus indésirables ou d’invités indésirables », Mike mentionné. « Le temps est venu pour moi d’avoir ma propre place et l’une des premières choses et une exclusivité à Trampthologie membres. Cette toute nouvelle chanson et vidéo n’est que le début, car je me sentirai beaucoup plus disposé à partager ma musique avec vous qui vous en souciez. Restez à l’écoute et accrochez-vous. »

« Vous ne pouvez le faire qu’une seule fois » programme d’enregistrement :

Claus Langeskov: basse



René Shades: guitare acoustique



Mike Clochard: tout le reste

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).