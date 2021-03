Selon ., l’ancien INCORRECTIONS chanteur Michale Graves pourrait finir comme témoin à décharge dans le procès de quatre dirigeants de la Garçons fiers, le proDonald Trump groupe extrémiste qui a participé à l’assaut du Capitole le 6 janvier.

Plus tôt dans le mois, quatre chefs présumés de la Garçons fiers ont été inculpés dans le cadre d’une attaque contre le Capitole américain pour avoir prétendument conspiré, y compris dans des discussions sur des applications de messagerie cryptées, pour faire obstacle à la certification de Président Joe Bidenvictoire du Collège électoral.

Tombes, qui est devenu membre de la Garçons fiers l’année dernière, a dit . un autre membre du groupe lui a demandé de jouer quelques chansons pour un concert privé prévu pour l’après-midi du 6 janvier. Bien que le concert n’ait jamais eu lieu, des avocats représentant Ethan « Rufio » Nordean, l’un des accusés de complot, a déclaré dans un dossier judiciaire que la planification d’un tel événement programmé à un moment où l’émeute se déroulait encore contredit l’idée que le groupe avait un plan pour «renverser le gouvernement» ce jour-là.

Tombes, qui a fait face INCORRECTIONS de 1995 à 2000, raconté . il ne pensait pas que le Garçons fiers étaient capables de planifier une invasion du Capitole, comme l’ont dit les procureurs.

« Ces gars-là ont du mal à obtenir une commande pour McDonalds, » Tombes, dont le nom légal est Michael Emanuel, a déclaré dans une interview.

Tombes a déclaré qu’il avait accepté de donner un concert privé le 6 janvier entre 15 h et 16 h dans une maison que le Garçons fiers avait loué mais que lui et son manager ont plus tard « fantôme » l’autre Garçons fiers et a quitté Washington alors que le chaos éclatait au Capitole.

L’année dernière, Tombes a été critiqué après avoir annoncé son soutien vocal à la fois Garçons fiers et alors-Président Donald Trump.