L’ancien chanteur d’Iced Earth Matt Barlow : « Tout le monde doit être beaucoup moins critique »

Dans une nouvelle interview avec un collaborateur de Sonic Perspectives Rodrigo Altaf, ancien TERRE GELÉE et courant CENDRES D’ARE chanteuse Matt Barlow dit que nous devons essayer de mieux nous entendre, indépendamment des différences politiques, religieuses ou socio-économiques. « Nous sommes très divisés en tant qu’êtres humains en ce moment », a-t-il déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). « Et c’est un peu dérangeant. Eh bien, en fait, c’est très dérangeant – c’est très dérangeant que les gens en profitent. C’est probablement, pour moi, la chose la plus dérangeante, c’est l’idée » si ça saigne, ça se lit » [sic], Ce vieux [expression] d’après les médias, nous voyons cela chaque jour, mec – chaque jour – et c’est horrible ; c’est vraiment horrible pour moi. »

Il a continué: « [We have to be] ouvert de l’autre côté. C’est un peu le but. Nous ne sommes pas tous obligés d’être d’accord sur tout. Entendons-nous là-dessus. Mettons-nous d’accord sur le fait que nous n’avons pas à être d’accord, et soyons honnêtes et vrais à ce sujet. Parce que le fait est que je ne peux pas savoir quelle est votre expérience de vie ; Je ne peux pas savoir de quel milieu vous venez ou vraiment quoi que ce soit à ce sujet… Nous devons donc trouver un terrain d’entente en tant qu’humains les uns pour les autres et comprendre que juste parce que je ressens une manière particulière, c’est bien que je ressens cela. Je ne ressens pas ça parce que je te méprise ; Je ressens ça parce que c’est mon expérience. Et de la même manière que je dois comprendre que, hé, je ne sais pas quel est votre parcours, je ne sais pas en quoi consiste la vie particulière de quiconque. Je dois donc être moins critique, et je dois comprendre que je dois l’être. Et tout le monde doit être ainsi – tout le monde doit porter beaucoup moins de jugements sur la position des autres, mec, car sinon nous sommes condamnés. C’est tout ce qu’on peut en dire. »

CENDRES D’ARE, qui comprend également l’ancien TERRE GELÉE membre Freddie Vidales, sortira son troisième album studio, « Empereurs et fous », le 21 janvier via RUGIR! Rocher des anges. Le LP se termine par l’épopée de onze minutes « La complainte du monstre » qui comprend l’union des forces imaginée de longue date entre Barlow et un autre ancien TERRE GELÉE chanteuse, Tim « Éventreur » Owens.

« Empereurs et fous » a été produit par CENDRES D’ARE, et mixé et masterisé par Byron Filson à Enregistrement des méchants à Phoenix, Arizona. L’illustration de la couverture a été créée par Kamil Pietruczynik.

Il y a un peu plus d’un an, Barlow réuni avec TERRE GELÉE fondateur, auteur-compositeur, guitariste et producteur Jon Schaffer pour célébrer les fêtes de fin d’année avec un EP intitulé « Nuits d’hiver ». Sorti sous le PROJET SCHAFFER/BARLOW bannière, l’effort contenait la tournure unique du duo sur cinq classiques de Noël et deux TERRE GELÉE Chansons.

Avril dernier, Schaffer a plaidé coupable pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Jon conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

Suite aux premiers rapports qui Schaffer a été impliqué dans l’émeute, son TERRE GELÉE les membres du groupe ont pris leurs distances par rapport à ses actions. Chanteuse Bloc Stu et bassiste Luc Appleton ont ensuite publié des déclarations distinctes sur les réseaux sociaux annonçant leur démission. GARDIEN AVEUGLE leader Hansi Kursch arrête aussi DEMONS & SORCIERS, son projet de longue date avec Schaffer. Les allégations ont également apparemment affecté Schafferla relation de avec son label de longue date Siècle des médias, qui avait sorti des albums des deux TERRE GELÉE et DEMONS & SORCIERS. A la mi-janvier, le Siècle des médias la page de la liste des artistes ne répertoriait aucun des groupes.



