L’ancien chanteur d’Iron Maiden, Blaze Bayley, se souvient avoir joué à Seattle à hauteur de grunge : « C’était absolument horrible »

chanteur de heavy metal britannique Blaze Bayley, qui a fait face IRON MAIDEN il y a plus de 20 ans, a parlé au « Parler métal » podcast sur la façon dont la montée du grunge au début des années 90 a forcé la plupart des groupes de hard rock à quitter la radio et MTV, avec des ventes d’albums et de tournées en chute libre. « Au Royaume-Uni, la presse britannique disait : ‘IRON MAIDEN est un dinosaure. Ils ne dureront pas un autre album,' » Flamber dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « C’est ça. [As far as they were] concerné, il [was] plus de. Et ils ont sorti les couteaux, et ils poignardaient JEUNE FILLE dans le dos du mieux qu’ils pouvaient. Et c’était horrible. Et ils écrivaient ‘Le facteur X’ album avant que nous ayons écrit quoi que ce soit. Et il n’y avait pas de musique écrite. [MAIDEN bassist and founder] Steve Harris m’a dit : ‘Je me fiche de savoir qui écrit la musique, qui compose les chansons ; ça doit juste être génial. Et nous avons travaillé et nous avons sorti un album, je pense, de la bonne musique.

« L’année où j’ai rejoint IRON MAIDEN, IEM vendu toutes les usines qu’ils possédaient qui produisaient des vinyles, des CD et des cassettes », Flamber a continué. « Ils sortaient du secteur de la fabrication, qui avait été le pilier de l’industrie de la musique. Des morceaux de plastique que vous entriez dans un magasin de disques et que vous achetiez – que ce soit un vinyle, une cassette ou un CD – tous ces morceaux de plastique, soudainement les ventes ont été en chute libre. IEM sorti. Ils pensaient que tout allait être numérique. Maintenant, nous savons qu’ils faisaient des affaires avec Pomme et tout ça.

« Donc, tout allait vers le bas. Tout était contre nous. La forme de l’industrie de la musique changeait. Quand nous l’avons fait ‘Le facteur X’ et ils ont dit que NIRVANA allaient être le nouveau JUDAS PRIEST ou neuf IRON MAIDEN, c’était bizarre, mais c’est ce à quoi nous étions confrontés.

« Nous avons joué à Seattle au plus fort du grunge, et le public était divisé – visiblement – ​​par de vrais fans de métal, ce qui concernait les cinq ou 10 premières rangées. »JEUNE FILLE est mon groupe. Je suis ici pour voir JEUNE FILLE. C’est ça. Je suis venu écouter les nouvelles chansons,’ à l’arrière où c’était, ‘Je suis venu voir le dernier concert de ce dinosaure. Je veux dire que j’ai vu IRON MAIDEN‘dernière tournée.’ C’était horrible – absolument horrible. Et c’était comme ça. Et c’est ce à quoi nous étions confrontés ‘Le facteur X’ et « XI virtuel ».

« Au Royaume-Uni, les magazines disaient ‘JEUNE FILLE est mort,' » Flamber ajoutée. « Nous jouions, à travers le monde, [to] 10 000 personnes par nuit, des stades avec 70 000 personnes, 50 000, en tête d’affiche de festivals géants, mais au Royaume-Uni, chez nous, ils disaient : ‘JEUNE FILLEest mort. JEUNE FILLE‘est parti.’ Eh bien, où sont-ils maintenant? Le grunge est parti. Le heavy metal est resté. Et JEUNE FILLE est resté.

« SABBAT NOIR eu des retrouvailles. VIOLET FONCÉ eu des retrouvailles. Et IEM fait pression sur le groupe : « Nous avons besoin d’une réunion pour reprendre l’intérêt IRON MAIDEN.’ Et loin de moi l’idée de faire obstacle. Bruce est revenu, et cela m’a donné une merveilleuse opportunité de commencer ma carrière solo. »

L’homme de 58 ans Bayley, qui est né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – le susdit « Le facteur X » et « Virtuel XI » – avant Bruce Dickinson retourné au groupe. Les JEUNE FILLE les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les sorties précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 « Tueurs ».

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti un certain nombre d’albums, dont plusieurs sous le surnom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 « Wolfsbane sauve le monde », le premier album de nouveau matériel de BANDE-LOUP depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamberle dernier album solo de , « La guerre en moi », est sorti en avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christophe Appleton.



