L’ancien chanteur d’Iron Maiden, Blaze Bayley, testé positif au Covid 19, se retire de la planète Rockstock au Royaume-Uni

Ancien IRON MAIDEN chanteur Blaze Bayley a annulé sa comparution au Royaume-Uni Planète Rockstock après avoir été testé positif au COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. Le musicien de heavy metal britannique devait jouer sur la scène principale du festival de Trecco Bay, dans le sud du Pays de Galles, le samedi 13 novembre avant les têtes d’affiche. L’OBSCURITÉ.

BayleyL’annulation de a été annoncée via une publication sur ses réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Il disait : « Nous regrettons sincèrement d’annoncer que Flamber a été contraint de se retirer de sa performance prévue à Planète Rockstock (Trecco Bay, 13 novembre 2021) car il a Covid-19 et doit maintenant s’isoler pendant au moins 10 jours. Nous sommes vraiment désolés pour tous les fans qui s’attendaient à voir Flamber à cet événement et nous espérons vraiment que nous pourrons réorganiser la performance pour Planète Rockstock 2022. Veuillez vous joindre à nous pour souhaiter Flamber une récupération complète et rapide. Restez en sécurité et bien. »

Plus tôt cette année, Flamber Raconté Bascule avec Jam Man qu’il n’avait aucune idée de ce à quoi ressemblerait la tournée après la pandémie. Il a déclaré : « Personne ne peut le dire. Je ne sais pas à quoi cela ressemblera. Je ne sais même pas si cela va commencer. L’avenir est inconnu. Ce que nous devons faire, c’est écouter ce que le Organisation mondiale de la santé dit. »

Il a ajouté: « Je pense que c’est une réalité différente. Et je ne pense pas qu’il soit sain de regarder l’avenir, et je ne pense pas qu’il soit sain de le deviner. Nous ne sommes pas dans le futur, nous ne le sommes pas. vivre dans le futur – nous sommes ici maintenant, et tout le temps que nous essayons de vivre dans le futur et de penser à quelque chose de mieux, nous ne vivons pas maintenant. Et c’est à ce moment-là que nous devons vivre, et le les décisions que nous prenons chaque jour et à chaque instant maintenant, qui dicteront nos vies à l’avenir. Nous devons vivre maintenant. Nous devons nous lever, nous devons nous lever, prendre la responsabilité de nos vies et essayer de faire de notre mieux nous pouvons maintenant tous les jours. Oubliez le futur – il ne vient pas, il n’est pas ici. Vivez maintenant, et de cette façon nous pourrions arriver à un futur.

L’homme de 58 ans Bayley, qui est né à Birmingham, a enregistré deux albums studio avec IRON MAIDEN – les années 1995 « Le facteur X » années 1998 et « Virtuel XI » – avant Bruce Dickinson retourné au groupe. Les JEUNE FILLE les albums sur lesquels il est apparu se sont vendus considérablement moins que les sorties précédentes du groupe et étaient leurs titres les plus bas dans le pays d’origine du groupe depuis 1981 « Tueurs ».

Depuis son départ IRON MAIDEN en 1999, Bayley a sorti plusieurs albums, dont plusieurs sous le nom FLAMBER et plus d’une poignée sous son propre nom. Il est également apparu sur 2012 « Wolfsbane sauve le monde », le premier album de nouveau matériel de BANDE-LOUP depuis l’effort éponyme du groupe en 1994.

Flamberle dernier album solo de , « La guerre en moi », est sorti en avril. Toutes les chansons ont été écrites et produites par Flamber et guitariste Christophe Appleton.



