L’ancien chanteur d’Iron Maiden, Paul Di’anno, attend toujours son opération au genou : la situation « ne fait qu’empirer »

Kastro Pergjoni, directeur des opérations du pub Cart & Horses à Stratford, Londres, Angleterre où IRON MAIDEN a fait ses débuts en direct en 1976, qui a récemment collecté 13 100 £ (environ 18 000 $) alors l’ancien JEUNE FILLE chanteur Paul Di’Anno peut subir son opération du genou longtemps retardée, a publié une nouvelle photo du musicien de 63 ans, affirmant que “la situation ne fait qu’empirer à mesure qu’elle dure”.

Di’Anno a lutté contre un certain nombre de problèmes de santé ces dernières années. Il aurait subi une opération en 2016 pour retirer un “abcès de la taille d’une balle de rugby” sur ses poumons et aurait dû subir une opération de remplacement du genou aux deux genoux après avoir été impliqué dans plusieurs accidents de moto au fil des ans. Par conséquent, Di’Anno a été forcé de s’asseoir alors qu’il se produisait dans ses spectacles les plus récents.

Sur la dernière photo, Paul, qui aurait attendu sept ans pour subir cette intervention chirurgicale, peut être vu avec un gonflement massif (œdème) sur ses deux genoux, avec un médecin du Bangladesh spéculant dans la section commentaires que Di’Anno souffre d’un diabète avancé non traité et d’hypertension, ce qui complique son traitement.

Pergjoni, qui est derrière Cart & Horses depuis 2016, louant le pub aux propriétaires de l’immeuble qui convertissent le café en plein air et le parking en appartements, a discuté de ses efforts de collecte de fonds lors d’une apparition en 2020 sur le podcast “Uncle Steve’s Iron Maiden Zone”. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait approché les membres de IRON MAIDEN eux-mêmes à contribuer d’une manière ou d’une Di’Anno campagne, Kastro dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Moi, non, je ne l’ai pas fait, pour être honnête, parce que je ne veux pas mettre les choses… Quelle est la meilleure façon de le dire maintenant ? Ce n’est pas à moi d’aller les voir, car je n’ai aucun lien avec IRON MAIDEN eux-mêmes. Même quand je [need to approach] Steve [Harris, IRON MAIDEN bassist and founder], je passe par ses amis ou sa sœur parfois ou des amis proches qu’il doit obtenir des trucs de lui. Mais pour aller à JEUNE FILLE pour quelque chose qui est lié à JEUNE FILLE, je ne pense pas que ce soit moi personnellement, ou Cart & Horses, qui les contacte. J’aimerais qu’ils se manifestent et couvrent tout ce qui reste ou disent quoi que ce soit, mais je ne pense pas que ce soit à moi d’aller JEUNE FILLE. Parce que [Paul‘s] a des amis et il a des liens avec JEUNE FILLE plus que moi, donc si JEUNE FILLE voulu, ou si quelqu’un d’autre l’avait voulu, ils l’auraient fait. Mais jusqu’à présent, rien, malheureusement, non.”

Di’Anno enregistré deux albums classiques avec IRON MAIDEN — un effort éponyme en 1980 et “Tueurs” en 1981 — avant d’être licencié et remplacé par Bruce Dickinson. Il a continué à diriger un certain nombre d’autres groupes, y compris TUEURS et ZONE DE BATAILLE, et a sorti plusieurs disques solo.

En mars 2011, Di’Anno a été condamné à neuf mois dans une prison britannique après avoir perçu à tort des prestations du gouvernement en affirmant qu’il avait subi des lésions nerveuses au dos qui l’empêchaient de travailler.

Di’Anno a terminé sa première tournée nord-américaine au début de 2010, 17 ans après avoir été expulsé à la suite d’une peine de prison pour armes à feu et infractions en matière de drogue.

Dans une interview de décembre 2019 avec le site Web espagnol Mariskalrock.com, Di’Anno a déclaré qu’il avait eu de la chance d’être en vie après avoir développé une infection mortelle il y a plusieurs années. “J’ai failli mourir il y a quatre ans”, Paul révélé. “J’ai eu une septicémie en Argentine. J’étais très, très malade. Je suis presque rentré chez moi en Angleterre, puis directement à l’hôpital. Cela fait maintenant quatre ans que je fais des allers-retours à l’hôpital. J’ai subi des opérations des deux jambes. . JE [haven’t been able to] marcher pendant quatre ans. Ça a été très, très dur pour moi en ce moment. À cause de la septicémie, je continue d’avoir des infections, donc ils ne peuvent pas faire les opérations sur mes jambes et des trucs comme ça quand ils veulent les faire. Et ça a été très difficile. Pour le moment, je n’ai qu’un genou. L’autre genou a été retiré, mais il n’y a pas de nouveau genou mis en place, donc c’est du ciment. Mais je veux jouer, évidemment, mais je ne peux pas le faire tant que je ne suis pas réparé. Je n’ai pas arrêté de jouer de la musique et je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite – je veux continuer à jouer – mais je dois aller mieux.”

Élaborant sur son processus de récupération, Di’Anno a déclaré: “Je ne vais pas de mieux en mieux – pas encore, jusqu’à ce que mes deux genoux soient opérés. La prochaine opération va consister à retirer mon genou gauche et à le remplacer immédiatement, ce que je “Je dois faire de la rééducation pour essayer de me tenir debout sur cette jambe. Et puis je peux en quelque sorte me déplacer avec des béquilles après un moment, ce qui serait fantastique. Je devrais peut-être m’asseoir sur la scène, mais si je peux me lever sur une jambe, c’est plus facile pour voler et des choses comme ça. Je vais peut-être encore devoir me déplacer un peu en fauteuil roulant, mais si je joue sur scène en fauteuil roulant, au moins je peux sauter sur les béquilles et Alors peut-être asseyez-vous et chantez. Mais j’ai attrapé une autre infection il y a deux semaines, qu’ils ne vous opéreront pas tant que vous avez une infection. Malheureusement, ce sera le reste de ma vie, à cause de la septicémie. J’étais tellement chanceux. La septicémie vous frappe vraiment fort, et dans l’avion de Londres de retour d’Argentine, tout le monde me disait : “Bonjour, monsieur. Vous allez bien ? Vous allez bien ?” Et je me dis ‘Ouais, pourquoi ne vas-tu pas te faire foutre et me laisser tranquille ?’ genre de chose. Je ne savais pas que j’étais en train de mourir. Et quand je suis rentré à la maison et que je me suis effondré sur le sol, j’avais mon téléphone portable avec moi. J’étais seul, parce que ma femme et mes enfants étaient là-bas. L’Amérique. J’ai eu les ambulanciers. Ils sont descendus et ils ont défoncé ma porte et m’ont emmené à l’hôpital. J’ai passé huit mois dans cet hôpital… Et tu as 45 minutes pour te remplir d’antibiotiques ou tu Je vais mourir. J’y suis presque arrivé. Huit mois de convalescence là-bas, puis dans une maison de soins pendant encore trois mois, et puis j’ai emménagé dans ma nouvelle maison, qui est adaptée aux personnes en fauteuil roulant pour le moment… Et puis c’est été malchanceux avec les infections, sinon j’aurais été opérationnel maintenant. Mais ils ne m’opéreront pas pendant deux ans, avec une septicémie, parce que vous devez vous assurer que c’est complètement dégagé de vous. Et maintenant j’ai cette autre chose qui s’appelle le SARM, qu’on obtient en étant à l’hôpital, ce qui est malheureux. o J’attends le prochain appel que je reçois, qui sera pour une intervention chirurgicale, et faire avancer les choses”.

Pressé de savoir s’il est optimiste quant à son retour sur scène un jour, il a déclaré Mariskalrock.com: “Ouais. Putain de droit. Si je ne peux pas jouer de la musique, je pourrais aussi bien me suicider. Alors, ouais, je vais bien. Comme je l’ai dit, une fois qu’ils ont retiré le genou gauche et mis celui de remplacement, j’ai une rééducation à faire. Et la rééducation apprendra à se lever et à utiliser des béquilles et à se déplacer avec une jambe, parce que l’autre, c’est une opération très compliquée sur la jambe droite… J’attends que les chirurgiens m’appellent. Cette opération prendra environ trois heures pour mettre le genou en place, et puis c’est toute la rééducation, rééducation, rééducation pour renforcer ma jambe et [be able] me tenir debout sur cette jambe, parce que l’autre, je ne peux pas la poser par terre, parce qu’il n’y a que du ciment à l’intérieur. Il n’y a pas non plus de genou dans le droit, donc ça sera retiré. Celui-là est une opération compliquée – environ neuf heures. Mais ce premier, si je peux me tenir debout sur des béquilles et m’y habituer après… Je serai à l’hôpital pendant deux semaines, et puis tout sera en rééducation, rééducation – renforce la jambe gauche, pour que je puisse sauter sur les béquilles et se déplacer. Cela me permet de voler plus facilement et ensuite je peux monter sur scène. Je vais peut-être devoir m’asseoir sur scène sur une chaise, mais au moins je pourrai remonter sur scène… Et puis, quand ils feront la jambe droite, alors j’aurai le droit de tout faire. Ça va prendre du temps. Malheureusement, cela fait deux ans qu’ils n’opéreront rien à cause de la septicémie. Et c’est un écart de deux ans. Et maintenant, toutes ces infections me foutent en l’air.”

Il y a plus d’une décennie et demie, Di’Anno Raconté Le poste de Jérusalem qu’en quittant le JEUNE FILLE mastodonte derrière était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée, et qu’il n’avait aucun sentiment amer envers ses anciens camarades de groupe. “Je ne regrette absolument pas d’avoir quitté JEUNE FILLE — Je n’avais pas raison à ce moment-là d’être au milieu de tout ça, dit-il. J’en avais marre et désillusionné ; cela aurait été tromper les fans et moi-même si j’étais resté. C’était facile de s’en éloigner et je suis très heureux que le groupe soit devenu de plus en plus grand.”

Il y a plusieurs années, Di’Anno Raconté Radio de tonnerre de métal qu’il n’était pas aussi impliqué JEUNE FILLE‘s songwriting comme il l’aurait souhaité. “Steve avait la plupart des mots et les paroles [to the band’s first album] tout écrit. C’était une des pommettes de discorde que nous avions dans le groupe – que je n’ai pas pu écrire autant que je le voulais. Parce que je suis en fait un écrivain assez prolifique, mais beaucoup de mes chansons n’ont pas été acceptées. Parce que c’est Stevedu groupe, évidemment.”

Il a poursuivi: “Ce premier album a été une révélation, je dois vous le dire. C’était incroyable. Et le deuxième album, pour moi, pas tellement. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me désintéresser un peu. Mais [we] toujours [had] de bons moments – vraiment de bons moments.”

A l’heure, Paul a également affiché publiquement sa colère envers ses anciens camarades de groupe, notamment lors d’une conférence de presse en 2009 en Argentine où il a été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles sa consommation de drogue avait quelque chose à voir avec sa rupture avec JEUNE FILLE. « D’où sortez-vous ça, bordel ? » Il a demandé. “Je suis parti IRON MAIDEN parce qu’ils devenaient trop heavy metal, et IRON MAIDEN est une machine à gagner de l’argent, et je m’en fous. Il ne s’agissait pas de drogue; ce n’était rien comme ça. Moi et Steve… JE [wrote] la chanson ‘Tueurs’. Steve avais [what he thought] étaient de meilleures chansons. Je pensais que ses chansons étaient de la merde. Rien à voir avec la drogue ; rien du tout. Vérifiez vos faits ou sinon cette interview est terminée… Je déteste ça ! Je déteste ça putain ! Parce que les gens… Vous dites quelque chose mais vous ne savez pas. Eh bien, je vous le dis. IRON MAIDEN est Steve Harris‘s bande. Cela n’a d’importance pour personne d’autre, que ce soit David Murray, Clive [Burr], moi… c’est Steve Harriset tout ce que c’est c’est de l’argent, de l’argent, de l’argent, de l’argent — personne d’autre ne compte. Et j’ai écrit des chansons 20 fois meilleures que les siennes, mais je n’ai qu’une chanson sur le ‘Tueurs’ album parce que c’est Steve‘s – il doit avoir ceci. Putain Adolf Hitler. Je ne suis pas intéressé. Alors voilà. Mais tu dois prendre de la drogue quand tu es avec IRON MAIDEN parce qu’ils sont tellement ennuyeux. Et les seuls médicaments étaient l’aspirine, parce que Steve [making hand gesture as if someone is speaking into his ear]… Putain de mal de tête.”

Ceux qui souhaitent aider Di’Anno avec les frais médicaux associés à son traitement peut faire un don à la campagne de financement participatif à cet endroit.

Photo gracieuseté de Cart & Horses